Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Mügeln: Neues vom Geoportal, wo trotz Fertigstellung weiter gebaut wird: Der Bahnhof als solcher sei zwar fertig gestellt, da er aber aus Raumgründen keine öffentlichen Toiletten biete, sei im Rahmen der Fördermaßnahme vorgesehen, die Bahnmeisterei zu diesem Zweck auszubauen, erklärte Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) bei der Stadtratssitzung. Als erstes beginnen hierfür die Maurer- und Zimmererarbeiten. Letztere hat die Stadt beschränkt ausgeschrieben. Zwei Angebote gingen ein, das wirtschaftlichste unterbreitete die Firma Tischlerei und Zimmerei Engel und Breitfeld aus Schmannewitz. Für rund 15 900 Euro erhält sie nun den Auftrag für die Arbeiten, so der einstimmige Beschluss des Stadtrats.

Schrebitz: Bereits zum 31. Mal findet der Weihnachtsmarkt des Schrebitzer Heimatvereins statt. Am Sonnabend, dem 7. Dezember, finden Besucher ab 15 Uhr an der KulturSchule dank ihm Bastelstraße, Ratsrad und Tombola, während die Kinder der Ostrauer Kindertagesstätte und der fröhliche Akkordeonexpress für gute Laune sorgen. Auch Süßes und Herzhaftes, sowie heiße und kalte Getränke stehen bereit, versprechen die Veranstalter.

Wermsdorf: Das war keine schöne Bescherung: Mit einer eingedellten Fahrertür und Schäden im Lack fand eine Frau ihren VW Golf auf dem Parkplatz des Ärztehauses, Altes Jagdschloss 6a, wieder, als sie am vergangenen Donnerstag gegen 16.15 Uhr dorthin zurückkehrte. Sie hatte das schwarze Auto dort gegen 11 Uhr abgestellt. In dieser Zeit muss sich ein Unfall wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken ereignet haben. Der dabei entstandene Schaden wird laut Polizei auf circa 1000 Euro geschätzt. Da der Verursacher sich pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte, fahndet die Polizei nun nach ihm oder ihr. Wer Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher oder seinem Fahrzeug machen kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz telefonisch unter der Nummer 03435/6500 oder in der Theodor-Körner-Straße 2 persönlich zu melden.

Von OAZ