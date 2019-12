Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Dahlen. Weg für neue Wohnhäuser geebnet: Bei der letzten Stadtratsitzung im Jahr 2019 in Dahlen ging es überwiegend um den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan verschiedener Gebiete. Einstimmig wurde jeweils für die B-Pläne „ Philipp-Müller-Straße“ in Börln, „Birkenweg“ in Schmannewitz, „ Kellerberg“ in Dahlen sowie „Merkwitzer Weg“ in Dahlen abgestimmt.

„Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans kann nur bis zum 31. Dezember 2019 eingeleitet werden. Der Satzungsbeschluss ist bis zum 31. Dezember 2021 zu fassen. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans wird für den jeweiligen Bereich das erforderliche Baurecht geschaffen. Außerdem wird dem bestehenden Bedarf an geeigneten Baugrundstücken durch die Errichtung von Ein- und Zweifamilienhäusern Rechnung getragen“, begründete Bürgermeister Matthias Löwe.

Zudem ging es um den Bebauungsplan für das Sondergebiet „Bildung“ in Dahlen. „Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird für den Bereich des Sondergebietes ’Bildung’ in Dahlen das erforderliche Baurecht geschaffen, um die geplanten Baumaßnahmen, wie zum Beispiel die Errichtung der Sporthalle, zu ermöglichen. Dieses Sondergebiet beinhaltet auch den Bereich von Kita, Grundschule und allem was dazu gehört“, so der Bürgermeister. Auch in diesem Fall stimmten die Stadträte einstimmig dafür.

Hof. In ihrer letzten Sitzung dieses Jahres beschlossen die Naundorfer Gemeinderäte, die vom Freistaat gewährte Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes von 2019 ins neue Haushaltsjahr zu übertragen. Dr. Hartwig Kübler, der die Sitzung zum vorerst letzten Mal leitete, erläuterte, dass dieser Beschluss notwendig sei, da diese 70.000 Euro im aktuellen Haushalt nicht für einen konkreten Zweck verplant worden seien. Die Räte folgten einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung, das Geld in die Eigenmittel für den geförderten dritten Bauabschnitt zur Sanierung der Schlossschule Hof einfließen zu lassen. Die Gemeinde erhält dafür mehr als eine halbe Million Euro, um unter anderem die restlichen Dachflächen und die noch nicht sanierten Dachgauben zu erneuern.

Es herrscht Weihnachtsstimmung im Oschatzer Land. Quelle: Jürgen Albrecht

Oschatz. So schön sieht Oschatz in der Vorweihnachtszeit von oben aus.Der OAZ-Leser Jürgen Albrecht hat diesen Blick über die Stadt in der Abenddämmerung vom Südturm der St. Aegidienkirche aus aufgenommen. Rechts im Bild ist der gegenüber liegende Nordturm des Gotteshauses mit dem beleuchteten Herrnhuter Stern zu sehen, der zwischen den beiden Türmen hängt und im Dunkeln schon von weitem zu sehen ist. In der Bildmitte vorn befindet sich die Klosterkirche und rechts daneben das von vorn beleuchtete Wohnhaus im ehemaligen Gefängnis an der Brüderstraße. Hinter den kastenförmigen Wohnblocks in Oschatz-West zeichnen sich am Horizont die Konturen des Collm mit der schmalen Spitze des Funkturms ab.

Von OAZ/nie