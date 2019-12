Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Wermsdorf. Die Wärmepumpe soll auch kühlen: Nicht nur wärmen, sondern an heißen Sommertagen auch kühlen soll die Haustechnik in der Wermsdorfer Grundschule. Nicht alle dafür notwendigen Arbeiten waren im Leistungsverzeichnis für den Bau aufgeführt, erbracht hat der ausführende Betrieb diese dennoch. Folgerichtig hatten die Wermsdorfer Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung eine Nachtragsvereinbarung zu beschließen.

Das Elektro-Unternehmen machte rund 10 000 Euro zusätzlich zur ursprünglichen Auftragssumme von 477 000 Euro geltend. Die aufgeführten Zusatzleistungen wurden vom begleitenden Ingenieurbüro geprüft und den Räten zur Beschlussfassung vorgelegt. Diese stimmten bei einer Gegenstimme mehrheitlich für den Nachtrag. Eine Auswertung der Arbeit des Ingenieurbüros soll noch folgen.

Dahlen. „Der Ausbau vor dem Rathaus nähert sich dem Ende.“ Das betonte Dahlens Bürgermeister Matthias Löwe bei der letzten Stadtratsitzung. Noch vor dem Winter sei der Straßenbelag drauf, die Restleistungen der Nebenanlagen werden am 6. Januar erfolgen, daher wird es jetzt noch keine Freigabe der Strecke geben. „Wir sind nach wie vor im Zeitplan, so wie es vorgesehen ist und wir gehen davon aus, dass die Arbeiten im Laufe des Januars beendet werden können, wenn nicht noch mit einem starken Wintereinbruch zu rechnen ist.“

Der Breitbandausbau rücke ebenfalls weiter. „Offene Bauabschnitte in den fertig gestellten Bereichen sind soweit geschlossen wurden, so das wir auch dort einen Fortschritt haben. Das zieht sich jedoch noch in das Jahr 2020 hinein“, so der Bürgermeister.

Oschatz. Das nächste Oschatzer Gespräch, welches im Thomas-Müntzer-Haus ausgerichtet wird, ist für den 28. Januar angesetzt. Dann sind die Oschatzer eingeladen, gemeinsam über das städtische Radwegenetz zudiskutieren. Seit kurzen arbeitet in Oschatz die Arbeitsgruppe Radwegenetz an Konzepten.

Von OAZ/nie