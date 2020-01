Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz. Das große Gackern erleben Besucher jeden Alters am 11. und 12. Januar in der Halle des ehemaligen Gasgerätewerks in der Ambrosius-Marthaus-Straße. Am Wochenende findet dort, wie schon seit vielen Jahren im Januar, die Ausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins Oschatz 1874 statt. Besucht werden kann die Schau am Sonnabend in der Zeit von 9 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 15 Uhr. Zu sehen sein werden rund 400 Tiere diverser Züchter aus der Region und darüber hinaus, teilt Vereinssprecher Achim Görner mit. Es besteht auch die Möglichkeit, Tiere zu kaufen, ferner gibt es eine Tombola. Der Verein freut sich auf viele Besucher zur Kreisschau.

Riesa. Am Donnerstag lädt die Staatliche Studienakademie Riesa im Rahmen des Sächsischen Hochschultages alle Studieninteressierten herzlich zum „Tag der offenen Tür“ ein. In der Zeit von 9 Uhr bis 14 Uhr können Vorlesungen besucht und Labore besichtigt werden. Die „Laborführungen mit analytischen Erlebnissen“ finden von 9 bis 13 Uhr stündlich statt. Eine Schnuppervorlesung gibt es unter anderem ab 12 Uhr im Raum 2.206 zur Wirtschaftsinformatik. Die Studiengänge Labor- & Verfahrenstechnik, Maschinenbau, Energie- und Umwelttechnik sowie BWL-Dienstleistungsmanagement informieren umfassend zu ihren Studieninhalten und den Zugangsvoraussetzungen. Studierende und Dozenten beraten an Infoständen zu Fragen rund um das Studium an der Berufsakademie.

Mügeln. Der Mügelner Heimatverein Mogelin trifft sich am heutigen Mittwoch ab 19 Uhr im Rosenhof zur seiner ersten Versammlung. Folgende Themen stehen auf der Tagesordnung: die diesjährige Winterwanderung am 2. Februar und das Erscheinen von Heft 14 der „Kleinen Mügelner Schriften- und Mitteilungsreihe”.

Von OAZ