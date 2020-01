Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Mügeln: Das nächste Treffen der Fachgruppe Ornithologie und Naturschutz des Nabu findet am Dienstag, dem 14. Januar, in der Ökostation statt. Dabei wird Mario Teumer ab 19 Uhr mit seinen schönsten Naturaufnahmen aus dem Oschatzer Land auf das Jahr 2019 zurückblicken. Zu dieser Veranstaltung sind alle Naturfreunde eingeladen.

Mügeln: Anfänger sind ab Februar in Mügeln in einem Kurs für Blechbläser willkommen. Interessierte können sich bei Christian Schiel unter der E-Mail-Adresse schiel-wadewitz@web.de oder unter Tel. 034362/33339 melden.

Dahlen: In der Nacht vom Sonntag zum Montag werden einige Züge des Regional-Express „Saxonia“ über Radebeul-Naundorf und Dresden-Friedrichstadt umgeleitet. Die Halte in Radebeul-Ost sowie den Dresdner Bahnhöfen Neustadt und Mitte entfallen. Letzter auf dem normalen Linienweg fahrender Zug ist der 18.29 Uhr ab Dahlen ( Oschatz: 18.36 Uhr). Die nachfolgenden Züge kommen drei Minuten früher als sonst auf dem Hauptbahnhof an. In der Gegenrichtung hält der Zug 19.14 Uhr ab dem Dresdner Hauptbahnhof an den bekannten Stationen. Die nachfolgenden Verbindungen beginnen wegen der ausfallenden Halte erst zur Minute 21. In Dahlen und Oschatz sollen die Züge regulär ankommen und weiterfahren.

Von OAZ