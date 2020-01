Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz. Faschings-Zug des OCC – Kartenverkauf beginnt ab 15. Januar:Zum 6. Mal laden der Oschatzer Carneval Club und der Förderverein Wilder Robert am 9. Februar zum Faschings-Zug mit der Döllnitzbahn. Geplant ist wieder ein närrisches Programm an den Haltepunkten. Der Zug starte um 11 Uhr am Bahnhof Oschatz, Ankunft in Mügeln ist gegen 12.40 Uhr. Karten gibt es ab 15. Januar in der Reiseagentur im Bahnhof Oschatz. Sie kosten 9,99 Euro für Erwachsene, Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren zahlen 7,77 Euro.

Lampertswalde. Tiefbauarbeiten sind bis Ende März erledigt: Lange konnten Einwohner in Lampertswalde den Fortgang der Arbeiten für den Breitbandausbau verfolgen. Doch vor einiger Zeit ist Ruhe eingekehrt, so dass sich Anwohner bereits besorgt fragten, ob die Baufirma abgerückt ist. Da kann Matthias Patzsch, Projektleiter bei der Telekom, beruhigen: Die bauausführende Firma beginne ab dem heutigen Montag wieder mit den Arbeiten, informierte er. Der Tiefbau sei lediglich über Weihnachten und den Jahreswechsel eingestellt worden.

Nach der laufenden Planung sollen die Tiefbauarbeiten in Lampertswalde bis Ende März abgeschlossen sein, informierte Patzsch. In den anderen Ortsteilen der Gemeinde Cavertitz ist der Beginn des Ausbaus für spätestens März geplant. „Hier laufen zur Zeit die Genehmigungsverfahren“, so Patzsch.

Mügeln. Die Goetheschule stellt sich vor: Die Goetheschule Mügelnveranstaltet am Sonnabend, dem 1. Februar, ihren Tag der offenen Tür. Von 10 bis 14 Uhr haben Eltern und zukünftige Fünftklässler Gelegenheit, das Haus am Schulplatz 6 bei einem Rundgang kennenzulernen und sich über Lernmethoden, Schülertransport und Ganztagsangebote an der Oberschule zu informieren. Die Schüler selbst gestalten den Tag mit: Von 11 bis 11.30 Uhr und von 12.30 bis 13 Uhr bestreiten sie in der angrenzenden Turnhalle ein kleines Kulturprogramm für die Besucher.

Von OAZ/nie