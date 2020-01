Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz. Dreister Klau: Der Eigentümer (36) eines Mountainbikes stellte am Dienstag zwischen 6.30 und 16.15 Uhr sein Rad der Marke „Cube“ in den Fahrradunterstand links vor dem Bahnhofsgebäude ab und sicherte es. Bei seiner Rückkehr am Nachmittag fehlten das Vorderrad samt Achse sowie die beiden angesteckten Akkuleuchten vorn und hinten. Schaden: etwa 90 Euro. Der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei.

Wer hat während der Tatzeit Beobachtungen gemacht, wer kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz, Theodor-Körner-Str. 2, Telefon 03435/ 650 100 zu melden.

Oschatz. Wo gibt es Karten für den OCC? Unter dem Motto „ Oschatz’ bunte Fernsehshow“ lädt der Oschatzer Carneval Club ( OCC) am 1. Februar ins Müntzer-Haus ein. Beginn 19.52 Uhr, Einlass 19 Uhr. Karten für 7,99 Euro in der Oschatz-Info, den Filialen von Ria’s Haarstudio Am Forsthaus 14 a und Zur Krone 49 sowie an der Abendkasse.

Naundorf. Ornithologen treffen sich heute in der Ökostation: Das nächste Treffen der Fachgruppe Ornithologie und Naturschutz des Nabufindet am heutigen Dienstag in der Ökostation statt. Dabei wird Mario Teumer ab 19 Uhr mit seinen schönsten Naturaufnahmen aus dem Oschatzer Land auf das Jahr 2019 zurückblicken. Zu dieser Veranstaltung sind alle Naturfreunde eingeladen.

Von OAZ/nie