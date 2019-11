Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz: Die Show „Magie der Travestie“ gastiert am Sonnabend, dem 23. November, wieder im Thomas-Müntzer-Haus (Beginn: 20 Uhr). Nach Angaben der Veranstalter wird eine Mischung aus Tanz, Gesang, Parodie und Comedy geboten. „Frech, witzig und doch charmant strapazieren unsere Stars ihre Lachmuskeln. Extravagante Kostüme und funkelnder Schmuck sorgen für leuchtende Augen und offene Münder“, teilt Maria Sibylle Kunath mit. Die Starimitationen des Ensembles würden für Staunen beim Publikum sorgen. Der Einlass für die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Oschatz: Der Oschatzer Maler Hans-Peter Graulzeigt eine Postkarte mit Aquarell. Das Motiv stammt von ihm und zeigt die markanten Türme von St. Aegidien mit Häusern und Grün rundherum. Jetzt kann jeder die Karte für

Die neue Postkarte von Hans-Peter Graul. Quelle: Christian Kunze

einen Euro erwerben und malerische Grüße aus dem Herzen Sachsens in die ganze Welt schicken. Verkauft wird die Karte mit dem einzigartigen Motiv im Stadt- und Waagenmuseum und in der Oschatz-Information. Weitere Bilder Hans-Peter Grauls sind noch bis Anfang Dezember in der Oschatzer Stadtbibliothek zu sehen.

Oschatz: Die Polizei sucht in zwei Fällen von Unfallflucht mit Sachbeschädigung Zeugen. Im ersten Fall wurde am Mittwoch, dem 6. November, in der Zeit von 15.30 bis 16.15 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Nossener Straße ein weißer Opel Corsa hinten rechts durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Opel war gegenüber dem Carport, in dem die Einkaufswagen abgestellt sind, geparkt. Im zweiten Fall wurde am Freitag, dem 8. November, zwischen 10.30 und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Blomberger Straße ein schwarzer Mercedes Vito am hinteren linken Kotflügel durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. An der Delle sind laut Polizei blaue Lackanhaftungen vom Verursacherfahrzeug ersichtlich. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Verursacherfahrzeug machen können, Hinweise an Tel. 03435/6500.

Von OAZ