Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Luppa. Zeugen zu Lkw in Luppa gesucht: Die Polizei sucht Hinweise zu einem Unfall, der sich am Freitagmorgen in Luppa, auf der Straße nach Wermsdorf, ereignet hat. Gegen 7.10 Uhr war dort ein roter Lkw in Richtung Wermsdorf unterwegs, als ihm ein großer Laster mit Plane entgegenkam. Beide Fahrzeuge berührten sich seitlich, wobei beim roten Lkw der linke Außenspiegel beschädigt wurde.

Glossen. Schulung für Verkehrsteilnehmer: Eine Schulung für Verkehrsteilnehmer bietet der Heimatverein Glossen am Mittwoch an. Gemeinsam mit der Fahrschule Beer Service aus Sornzig lädt er dazu ab 19 Uhr ins ehemalige Gemeindeamt ein. „Der Schwerpunkt der Schulung liegt beim Thema Winterfahrbetrieb“, teilt Yvonne Naumann vom Vorstand mit. Teilnehmer zahlen einen Unkostenbeitrag von zwei Euro.

Sornzig. Lagerfeuer am Klosterteich: Wer den Weihnachtsbaum noch stehen hat, kann ihn am Sonnabend, dem 25. Januar, gesellig entsorgen. Der Heimatverein und die Feuerwehr Sornzig laden dann ab 14 Uhr an den Klosterteich zum Lagerfeuer.

Von OAZ/psz