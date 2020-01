Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Wir liefern sie kurz und im Überblick: Dieses Mal lädt die Wermsdorfer Oberschule zur Schulhausrallye am Tag der offenen Tür, der Wermsdorfer Heimatverein lädt wiederum zur traditionellen Winterwanderung und in Oschatz wird die Show von Comedian Bierhahn Blumi verschoben.