Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz. Am Donnerstag ist Sprechstunde des Oberbürgermeisters: Oberbürgermeister Andreas Kretschmar lädt von 15 bis 17 Uhr zur Bürgersprechstunde ein. Wer Fragen, Anregungen und Hinweise vorbringen möchte, hat dazu in seinem Büro im ersten Obergeschoss des Rathauses Gelegenheit. Es kann zu Wartezeiten kommen.

Treptitz. Keine Mittel im Cavertitzer Haushalt. Treptitz bleibt ohne Spielplatz:Als der Cavertitzer Gemeinderat zur jüngsten Sitzung nach Treptitz kam, tauchte die Frage auf, ob mit einem Spielplatz für das Dorf zu rechnen sei. „Aktuell haben wir keinen Spielraum, um einen weiteren Spielplatz zu bauen. Aber wir haben zwölf Ortsteile und sind in erster Linie bestrebt, unsere Plätze zu erhalten““, erklärte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) daraufhin. Eigene Initiativen dazu würden aber begrüßt, versicherte sie: „In anderen Kommunen haben Vereine den Bau von Spielplätzen organisiert.“ Zuletzt war in der Gemeinde ein Spielplatz in Lampertswalde neu entstanden. Umgesetzt wurde das Projekt im vergangenen Jahr. Dafür waren lediglich 5000 Euro im Haushalt eingestellt worden. Aufgrund privater Initiativen waren jedoch weitere Geld- und Sachspenden für den Bau gesammelt worden, außerdem hatten sich die Einwohner mit Eigenleistungen beteiligt.

Dahlen. Arbeiten an S 24 gehen 2020 weiter: Bei der Verkehrsfreigabe der S 24 bewertete Markus Heier den nun vollendeten Lückenschluss als „Meilenstein“. Der Leiter der Leipziger Niederlassung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr bezeichnete diese Staatsstraße als wichtige Achse zwischen Torgau und der Autobahn. Viele Abschnitte, wie die die Bahnhofstraße in Dahlen oder die Verbindung nach Luppa seien bereits erneuert. „Den Rest bringen wir auch noch zustande“, betonte Markus Heier. Konkret meint er die Ortsdurchfahrt Schmannewitz sowie den Ausbau nördlich des Ortes – ohne eine konkrete Jahreszahl zu nennen. Auch die Staatsstraße in Sitzenroda soll ausgebaut werden. Vorgesehen seien zwei Bauabschnitte. Für den südlichen halte er einen Baubeginn in diesem Jahr für möglich, eben so wie die geplante Sanierung der Brücke südlich von Luppa. Beides stehe aber noch unter dem Vorbehalt der Finanzierung und der Einordnung in das Bauprogramm des Freistaates.

Mügeln. Oldtimer-Nachbau kommt zurück: Der 2009 in Betrieb genommene, aus Spenden finanzierte Nachbau der ersten sächsischen Schmalspur-Dampflok IK wird in diesem Jahr wieder in Mügeln zu sehen sein. Sie gilt bereits jetzt als die Hauptattraktion zum Bahnhofsfest am 12. und 13. September. Seit ihrer Indienststellung war sie fast jedes Jahr auf der Strecke zwischen Oschatz und Mügeln unterwegs. Zuletzt war sie hier 2017 zu sehen. Anschließend stand die Hauptuntersuchung an, die erst im Februar 2019 abgeschlossen werden konnte.

Von OAZ/psz