Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz. Nächste Beratung der Verbraucherzentrale Sachsen:Sie findet am Dienstag, dem 28. Januar, in der Außenstelle des Landratsamtes, Friedrich-Naumann-Promenade 9, in Oschatz satt. Beratungen sind von 14 bis 17 Uhr u.a. zu Verbraucherrecht, Heizkostenabrechnung oder Finanzdienstleistungen möglich und erfolgen grundsätzlich anbieterunabhängig.

Oschatz. Noch freie Plätze im Hospizbegleiterkurs: Für den am Dienstag, den am 28. Februar, startenden Kurs zum Hospizbegleiter gibt es noch freie Plätze in Oschatz. Interessenten möchten sich bitte zeitnah bei den Koordinatorinnen unter Telefon 0151-17153463 melden.

Wermsdorf. Schulung für Verkehrsteilnehmer:Zu einer Verkehrsteilnehmerschulung wird am Donnerstag, dem 30. Januar, nach Wermsdorf eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr im Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr. Die Schulung ist offen für alle Interessenten, ein kleiner Unkostenbeitrag wird erhoben.

Mügeln/ Wermsdorf. AVZ „Oberes Döllnitztal“ trifft sich:Der Abwasserzweckverband „Oberes Döllnitztal“ (AZV) trifft sich am Montag das erste Mal in diesem Jahr. Sitzungsbeginn in der ehemaligen Gemeindeverwaltung Glossen, Mügelner Landstraße 4, ist um 18 Uhr. Interessierte Besucher sind dazu eingeladen.

Luppa. Konzert zum Ende der Weihnachtszeit:Zu einem Konzert wird am Sonntag, dem 2. Februar, in die Luppaer Kirche eingeladen. Am letzten Tag der Weihnachtszeit soll mit Chorsätzen und Instrumentalstücken aus verschiedenen Epochen an das Christfest erinnert werden. Auch zum Mitsingen gibt es Gelegenheit. Beginn ist um 17 Uhr.

Von OAZ/psz