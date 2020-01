Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz. Robert-Härtwig-Oberschule öffnet ihre Türen: Die Schule in der Bahnhofstraße lädt am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr sind künftige Schüler und deren Eltern, ehemalige Schüler und andere Interessierte eingeladen. Vor Ort kann sich jeder ein Bild von den Lernbedingungen machen. Es gibt Informationen zu Ganztagsangeboten, zu den Investitionen in die Schule, ferner Schnupperunterricht und vieles mehr. Das Café ist geöffnet, ebenso die Fachkabinette. Für künftige Fünftklässler wird Schnupperunterricht angeboten.

Klingenhain. Landwirt plant Bauarbeiten: Bei Klingenhain soll ein Fahrsilo samt Güllebehälter neu gebaut werden. Dafür hat der Cavertitzer Gemeinderat auf seiner Sitzung diese Woche einmütig das Einvernehmen erteilt. Das Fahrsilo soll eine Fläche von 70 mal 44 Meter haben. Das Sickerwasser soll im Güllebehälter, der komplett versenkt wird, aufgefangen haben. „Wir haben hier das Übliche in so einem Fall zu prüfen“, sagte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) und wies daraufhin, dass etwa die Löschwasserversorgung Aufgabe des Bauherrn sei, der zudem den Bau einer neuen Zufahrt beantragen müsse. Erschlossen wird der Standort in der Gemarkung Klingenhain von der Kreisstraße aus, die Treptitz und Schirmenitz verbindet. „Das Grundstück liegt im Außenbereich und innerhalb eines geltenden Flächennutzungsplanes. Land- und forstwirtschaftliche Vorhaben sind an dieser Stelle zulässig“, erklärte sie. Die Verwaltung habe keine Einwände und empfehle, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Die Gemeinderäte teilten die Einschätzung und stimmten geschlossen für das Vorhaben. Martin Hühnlein (VÖG) vom gleichnamigen Landwirtschaftsbetrieb aus Treptitz und zudem künftiger Bauherr der Anlage war befangen und nahm nicht an der Abstimmung teil. Damit ist die erste Hürde für die Pläne genommen. Wichtigste Voraussetzung für die Realisierung des Vorhabens ist nun eine Baugenehmigung aus dem Landratsamt Nordsachsen.

Mügeln. Kein Zugbetrieb in Winterferien:Die Döllnitzbahn (DBG) führt in diesem Jahr keine Fahrten in den Winterferien durch. Aus der Erfahrung des geringen Zuspruches der vergangenen Jahre verzichtet die DBG auf den Fahrzeugeinsatz zu dieser Zeit. Angeboten werden hingegen die Winterfahrten. Sie finden am 22. und 23. Februar, am Ende der Winterferien, statt. Diese Züge werden allerdings von einer Diesellok gezogen, da die Dampflok nach den Faschingsfahrten noch einmal in die Werkstatt muss. Wieder im Plan sind in diesem Jahr die Abendfahrten. Sie finden am 27. Juni statt.

Oschatz: Neue Türen für Bahnhof: Die ausgezeichnete Auftragslage für Bauunternehmen spiegelt sich derzeit auch bei den städtischen Bauvorhaben wider. Zu Beginn des vergangenen Jahres hatte der Oschatzer Stadtrat beschlossen, den Oschatzer Bahnhof für die Nutzung durch den Zoll zu sanieren. Dazu gehörte auch eine Bauvergabe zur Anfertigung beziehungsweise Aufarbeitung der Innentüren. Bei der Submission im November des vergangenen Jahres wurden dazu allerdings keine Angebote abgegeben. Im Nachgang musste die Stadt Oschatz eine beschränkte Ausschreibung in drei Teillosen (Neubau von Innentüren, die Aufarbeitung von Innentüren und das Schließsystem) auslösen. Zumindest die Ausschreibung für den Neubau der Innentüren hatte jetzt Erfolg. So bewarben sich vier Handwerksunternehmen um diesen Auftrag. Den Zuschlag erhielt eine Firma aus dem Oschatzer Umland. Die Tischlerei Kitzing aus Hof wird für eine Angebotssumme von knapp 70 000 Euro die neuen Innentüren für den Oschatzer Bahnhof anfertigen. Mit der Vermietung der beiden Seitengebäude und des Dachgeschosses des Oschatzer Bahnhofs an die Zollverwaltung wird das Bauvorhaben abgeschlossen. Der Zoll mietet im Bahnhofsgebäude eine Fläche von rund 650 Quadratmetern. Die Sanierung und Vermarktung des Bahnhofes ist für die Stadt Oschatz kostenneutral. Der aufgenommene Kredit für die Sanierung des Objektes wird mit den Mieteinnahmen bedient. Herzstück des Objektes bleibt jedoch die Mobilitätszentrale der Döllnitzbahn.

Von OAZ/psz