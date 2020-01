Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz. Wie sieht ein fahrradfreundliches Oschatz aus? Diese Frage steht Dienstag ab 18.30 Uhr im Mittelpunkt des „Oschatzer Gesprächs“ im Thomas-Müntzer-Haus. Der Abend widmet sich diesmal dem Thema Radwege. Nach dem Grünen-Beschlussantrag im Stadtrat nahm eine Arbeitsgruppe aus Stadträten und Behördenvertretern die Arbeit auf. „Nun kommt es darauf an, was die Oschatzer denken. Welche Gefahrenstellen sind bekannt? Wo gibt es Verbesserungsbedarf?“, fragt Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos). Er wünsche sich, dass sich viele Einwohner der Stadt in die Diskussion einbringen und Vorschläge äußern. Der Kreisradwegewart und andere Experten stehen Dienstag Abend Rede und Antwort.

Merkwitz. Glühweinfest und Jubiläumsjahr:Der Jugendclub läutet am 1. Februar das Jubiläumsjahr des Ortes anlässlich der Ersterwähnung in 1320 ein. Ab 17 Uhr findet am Sportplatz ein Glühweinfest statt. Geboten werden unter anderem 700 Stück Mäusespeck, eine leuchtende 700, Bratwurst, Glühwein, Stockbrot und Kinderpunsch sowie Weihnachtsbaumverbrennen. Es können eigene Bäume mitgebracht werden. Ebenfalls von Zuhause mitbringen sollten Besucher ihre eigene Tasse. Mit Blick auf die Umwelt wollen die Initiatoren möglichst wenige Becher ausgeben. Wer selbst eine Tasse mitbringt, bekommt den ersten Glühwein gratis.

Oschatz. Frühere Fernsehmoderatorin Katrin Huß liest vor:In der Veranstaltungsreihe „KulturParkett“ ist am 2. Februar ab 15 Uhr Katrin Huß im Thomas-Müntzer-Haus zu Gast mit ihrer Lesung „Die traut sich was“. Huß bewegte tausende Menschen, als sie auf dem Höhepunkt ihrer Fernsehkarriere ausstieg. Seit 1992 in der Medienwelt zu Hause, gehörte sie zu den Publikumslieblingen im MDR-Fernsehen. Mehr als 20 Jahre arbeitete sie unter anderem für das Nachmittagsmagazin „ MDR um 4”. Sie interviewte rund 2000 Gäste, berichtete über ihren ersten Marathon in New York oder über ihre Besteigung des Kilimandscharo in Afrika. Macht Fernsehen (machen) glücklich? Nun geht sie neue Wege und macht anderen Mut mit ihrem Buch „Die traut sich was”. Eintrittskarten: OAZ-Geschäftsstelle, Oschatz-Information sowie an der Tageskasse im Thomas-Müntzer-Haus.

Luppa: Geo-Rranger führt durch den Wald:Geo-Ranger und Naturführer Lothar Andrä führt am Sonnabend, dem 8. Februar, interessierte Gäste durch den Wermsdorfer Forst. Als Landschaftsschutzgebiet „Wermsdorfer Forst“ sowie EU-Vogelschutzgebiet „Wermsdorfer Wald und Teichgebiet“ ausgewiesen, dient der Wald mit seiner angrenzenden Teichlandschaft als Lebensraum für zahlreiche seltene Tier- und Pflanzenarten wie Eisvogel, Seeadler oder Fischotter. Als Grundgestein herrschen aus vulkanischer Aktivität stammende Porphyre und Porphyrtuffe sowie quarzitische Grauwacke am Collm vor. Auch Spuren vergangener Eiszeiten sind heute noch sichtbar.Für die Teilnahme wird eine Gebühr von 7 € (Kinder: 5 E) erhoben. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Nach Angaben des Geoparks Porphyrland sollte man für die vier Kilometer lange Strecke rund drei Stunden einplanen. Anmeldungen werden bis zum 7. Februar telefonisch unter 03437/707361 und per E-Mail: presse@geopark-porphyrland.de entgegengenommen. Der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung bei Unwetter oder zu geringer Teilnehmerzahl zu verschieben.

