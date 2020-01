Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Mügeln. Kino im Pfarrhaus:Der Förderverein Mügelner Kirchen lädt am Freitag, dem 31. Januar, wieder zum Kirchenkino ein. Im Pfarrhaus Mügeln, Johanniskirchhof 5, wird ab 19 Uhr der Spielfilm „ Florence Foster Jenkins“ gezeigt. Im Film von Stephen Frears schlüpft Meryl Streep in die Rolle der viel belächelten amerikanischen Mäzenin, die in den 1940er Jahren ohne Talent davon träumte, eine umjubelte Opernsängerin zu werden und es damit in die berühmte Carnegie Hall schaffte. Der Eintritt ist frei, wer mag, kann dem Verein, der auch für Speisen und Getränke sorgt, gern etwas spenden.

Zschaitz. Der Gasthof Zur Post lädt Donnerstag zum Preisskat ein: Ab 18 Uhr wird gespielt, zu einem Einsatz von 10 Euro. Telefonisch erreichbar ist der Gasthof unter 034324/21056.

Oschatz. Das Thomas-Mann-Gymnasium (TMG) öffnet seine Türen:Künftige Fünftklässler und deren Eltern haben am Freitag Gelegenheit, schulische und außerschulische Angebote der Bildungseinrichtung in der Rudolf-Breitscheid-Straße näher kennen zu lernen. Von 16.30 bis 19.30 Uhr können sie wahlweise bei einer Schulführung oder einer selbstständigen Erkundung des Hauses der Frage „Wie geht es nach der 4. Klasse weiter?“ ein Stück näher kommen. „Fachkabinette, Sportangebote in der Turnhalle, Ganztagsangebote oder die bereits etablierte Neuorientierung des Förderunterrichts im 5. und 6. Schuljahr im Sinne der Talenteförderung gehören dazu, ferner wird die TMG-Band einige Lieder präsentieren und die Jungen und Mädchen sind eingeladen, an einer offenen Chorprobe in der Aula teilzunehmen. Neben dem traditionellen Eröffnungsprogramm wird ein weiteres Highlight die Uraufführung der großen Chemieshow sein“, informiert Claudia Döring.Schulleiterin Marion Müller steht während des Abends für organisatorische Fragen zur Verfügung.

Von OAZ/psz