Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Ablaß: Der Ablaßer Obstgarten verbreitet zum Monatsende bereits Weihnachtsvorfreude: Am Sonnabend, dem 30. November, laden Geschäftsführerin Monique Marx und ihr Team ab 14 Uhr auf das Gelände rund um den Hofladen zum Adventszauber. Der verspricht ein märchenhaftes Programm mit den Kindern der Kita „Hummelburg“, Bastelecke, Kinderschminken oder der Märchenoma auf ihrem großen alten Sessel. Früchte, natürlich aus dem Obstgarten, gibt es in Schokolade getaucht oder auch Zuckerwatte auf die Hand. Erwachsene können an verschiedenen Ständen ebenso schlemmen und etwa Glühwein aus Neugreußnig verkosten oder sich mit Weihnachtsdeko oder Adventsgestecken aus der JVA Zeithain oder der Baumschule Müller eindecken. Zudem locken als besonderer Höhepunkt kostenfreie Pferde-Kutschfahrten durch die Plantagen.

Schöna: In der Ratssitzung am Montag erkundigte sich Dietmar Sahlbach (VÖG) über die Modalitäten für das Nutzen der Duschen in der Cavertitzer Sporthalle. Er habe gehört, dass die Gästemannschaften öfter ihr Unverständnis geäußert hätten. Einerseits müssten die Cavertitzer bei Auswärtsspielen kein Entgelt fürs Duschwasser entrichten, andererseits könnten die Gäste – anders als die Cavertitzer – vorher keine Dusch-Chips erwerben. Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) erwiderte, dass sie wegen dieser Problematik bereits mit dem Vorstandsvorsitzenden Dirk Hagemeister im Gespräch sei. Unbefriedigend sei an der Situation außerdem, dass die Gemeinde häufig Duschmarken nachbestellen muss, weil der Rücklauf der Chips nicht funktioniere.

Oschatz: Eine Stunde der Andacht für verstorbene Familienmitglieder findet am Totensonntag, den 24. November, in der Oschatzer Friedhofskirche statt. Das Angebot der Trauerhilfe Wünsche in Zusammenarbeit mit der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde St. Aegidien in Oschatz können Interessierte unabhängig von ihrer Konfession nutzen. Beginn ist 14 Uhr. Neben Worten der Erinnerung erwartet die Besucher Gesang, Violinenspiel, Orgel- und Trompetenklänge. All jene, die Verstorbenen gedenken wollen, sind eingeladen.

Oschatz: Bedingungsloses Grundeinkommen – Freiheit oder Faulheit für alle? – so lautet das Thema des nächsten Oschatzer Dialoges. Am Freitag, den 22. November, dreht sich ab 19 Uhr in der alten Schaltwarte des E-Werks alles darum, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen die Gesellschaft positiv verändern könnte und welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, ein solches Grundeinkommen bedingungslos zur Verfügung zu stellen. Die Gesprächsrunde wird in bewährter Weise von Moderator Ricardo Glaser geleitet. Podiumsgäste sind Mischa Kreutzer, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft bedingungsloses Grundeinkommen und der Linkspartei sowie Detlef Jahn, Mitglied des Bündnis Bedingungsloses Grundeinkommen Sachsen.

Von OAZ