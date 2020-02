Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz. Sprechstunde mit grünen Stadträten im E-Werk: Die Stadträte der Grünen bieten Dienstag ab 17 Uhr im Büro, Lichtstraße 1, eine Sprechstunde zu den Themen der kommenden Stadtratssitzung (am Donnerstagabend) an. Wer sich dafür interessiert, ist zu der herzlich eingeladen.

Schweta/ Naundorf. Niederlagen und Versagen meistern: Am Dienstag spricht Michael Stahl über den Umgang mit Versagen, Schuld und Niederlagen. Der ehemalige VIP-Bodyguard unterrichtet Selbstverteidigung, ist Motivationstrainer, Autor und wird oft als Gewaltpräventionsberater angefragt. Die evangelische Werkschule Naundorf hat ihn für einen thematischen Elternabend in Schweta gewinnen können, wo er in der Turnhalle der Grundschule „Apfelbaum“, Oschatzer Str. 35, ab 18.30 Uhr einen Vortrag hält. Zu diesem laden die Naundorfer auch die Eltern und Lehrer anderer Schulen ein.

Oschatz. Buch „ Oschatz Gestern & Heute“ wird vorgestellt: Der Oschatzer Heimatforscher Dr. Manfred Schollmeyer stellt sein neuestes Buch „ Oschatz Gestern & Heute“ am Mittwoch in der Galerie des Thomas-Müntzer-Hauses öffentlich vor, Beginn: 19 Uhr. Auf 118 Seiten werden Oschatzer Plätze, Straßen, Gebäude und weitere Sehenswürdigkeiten in historischen und aktuellen Fotos gegenübergestellt und erläutert.

Von OAZ/psz