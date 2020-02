Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Luppa. Wanderung mit Ranger fällt aus: Die für Freitag Vormittag angekündigte Wanderung durch den Wermsdorfer Forst mit dem Geopark-Ranger findet nicht statt. Wie Nadine Friedrich vom Geopark Porphyrland mitteilt, muss die Veranstaltung wegen Krankenheit ausfallen.

Oschatz. Geänderte Öffnungszeiten der Reisestation: Nach dem letzten Schultag am Freitag treten am Fahrkartenschalter auf dem Oschatzer Bahnhof wieder die Ferienöffnungszeiten in Kraft. Fahrkarten, Reiseauskünfte, Paketdienstleistungen und Kaffee gibt es hier bis einschließlich 23. Februar von Montag bis Freitag, von 8 bis 16 Uhr. Zur Mittagspause von 12.15 bis 13 Uhr bleibt der Schalter geschlossen.

Dahlen. Aktion zu Vitamin D in Apotheke: Die Löwen-Apotheke in Dahlen führt vom 10. bis 14. Februar eine Vitamin D-Testaktion durch. Dabei soll bei einem einfachen Bluttest herausgefunden werden, ob der Vitamin D-Spiegel ausreichend ist. Gerade in der sonnenarmen Winterzeit sei eine Versorgung damit wichtig, um Infekten und Krankheiten vorzubeugen. Termine können unter Telefon 034361 50015 reserviert werden.

Von OAZ/psz