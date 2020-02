Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Mannschatz. Faschingsumzug: Der Heimatverein Mannschatz lädt am Sonnabend, dem 22. Februar, zum 44. Faschingsumzug nach Mannschatz ein. Los geht‘s um 14 Uhr in Mannschatz. An dem verrückten Umzug kann jeder teilnehmen – egal ob als Verein oder in Familie mit dem Handwagen oder dem Traktor. Der Umzugstross wird vom Prinzenpaar Peggy & Oliver angeführt und verläuft von Mannschatz über Schmorkau zurück nach Mannschatz. Am Straßenrand werden wieder jede Menge Zaungäste erwartet. Aus den Reihen der Zuschauer werden noch Jurymitglieder zur Bewertung des besten Umzugsbildes gesucht. Nach dem Umzug ist Straßenfasching mit DJ JPEG angesagt.

Wermsdorf/ Mügeln. AVZ „Oberes Döllnitztal“ trifft sich: Der Abwasserzweckverband „Oberes Döllnitztal“ tritt am Montag, dem 24. Februar, erneut zusammen. Der Verbandsvorsitzende informiert dann zu aktuellen Entwicklungen. Besucher können aber auch gezielt Fragen stellen. Außerdem Thema: Die Jahresrechnungen für 2017 und 2018 sollen festgestellt werden, was Auswirkungen auf die künftigen Gebühren im Verbandsgebiet haben kann. Per Beschluss soll zudem der Verwaltungsrat ermächtigt werden, eine Unterstützung bei der Ausschreibung der kaufmännischen Betriebsführung zu vergeben. Beginn ist in der ehemaligen Gemeindeverwaltung Glossen, Mügelner Landstraße 4, um 18 Uhr.

Dahlen. Scheffelstraße ab 24. Februar gesperrt: Wegen Kabelverlegungsarbeiten wird die Scheffelstraße vom 24. Februar bis voraussichtlich 3. März gesperrt sein. Die Busse der Linie Strehla-Cavertitz-Bucha-Dahlen (805) werden in dieser Zeit von Bucha über Lampertswalde nach Dahlen umgeleitet. Nach Angaben der Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ werden dabei die Haltestellen „Dahlen, Am Weinberg“ und „Dahlen, Markt“ entfallen. Die Umleitung bedeutet pro Fahrt einen Umweg von etwa eineinhalb Kilometern.

Von OAZ/psz