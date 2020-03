Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Cavertitz muss mehr Geld für die Kinderbetreuung im Hort ausgeben: Nötig wurde das wegen mehr Kindern und einem im vergangenen Jahr geänderten Personalschlüssel. Die höheren Kinderzahlen steigern folglich auch die Sachkosten, erklärte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Die Gemeinderäte stimmten auf ihrer jüngsten Sitzung einmütig für die notwendigen überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Grundsätzlich sei die Kommune verpflichtet, den ungedeckten Anteil der Personal- und Sachkosten zu übernehmen, so Gürth mit Verweis auf das sächsische Kita-Gesetz. Das gelte auch für freie Träger wie die Diakonie Leipziger Land. Diese betreibt das Kinderhaus „Zur Sonnenuhr“, das in Cavertitz den Hort für die Grundschüler organisiert. Aufgrund der Zuarbeit der Diakonie waren 194 700 Euro in den Haushaltsplan eingestellt worden. Weil mittlerweile die Kinderzahl von 66 auf 74 gestiegen ist und zudem voriges Jahr der vorgeschriebene Personalschlüssel geändert wurde, werden mittlerweile über 227 000 Euro gebraucht, weshalb die Gemeinde die Differenz von rund 32 000 Euro für das laufende Jahr noch aufbringen muss.

„Das sind für uns natürlich zusätzliche Ausgaben. Aber die Gründe sind nachvollziehbar und das Geld steht dem Träger zu, da gibt es nichts dran zu Rütteln“, so Christiane Gürth. Kinderbetreuung sei eine Pflichtaufgabe der Kommune, weshalb diese ihren Anteil tragen müsse.

Der ADAC-Prüfzug in Oschatz. Quelle: Hagen Rösner

ADAC bietet Prüfservice in der Region an: Etwa 60 Fahrzeuge hat Reinhard Neike vom ADAC-Prüfzug in den vergangenen zwei Tagen unter die Lupe genommen und deren Besitzer auf Mängel hingewiesen oder Ratschläge erteilt. Seit Montagvormittag macht der ADAC-Prüfzug auf dem hinteren Parkplatz am Oschatzer Marktkauf Station. „Wir kontrollieren diesmal vor allem die Bremse und Stoßdämpfer sowie nach technischer Möglichkeit Bremsflüssigkeit oder den Ladezustand der Batterie“, erklärt Reinhard Neike.

Die meisten Besucher, die diesen Service in Anspruch nehmen, sind erwartungsgemäß ADAC-Mitglieder. Aber auch Nichtmitglieder können ihr Fahrzeug testen lassen. Allerdings dürfen sie sich aus dem Angebot nur einen Test aussuchen. Am heutigen Mittwoch bietet Reinhard Neike seinen Service in Oschatz an. Am 5. und 6. März steht der Prüfzug an der Bft-Tankstelle in Mügeln und am 9. und 10. März bei Reifen-Willi in Wermsdorf. Geprüft wird von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Oschatz – „Lego-Welt“ nur noch bis Sonntag zu sehen: Die aktuelle Sonderausstellung „Die bunte Lego-Welt“ im Stadt- und Waagenmuseum ist nur noch bis zum 8. März geöffnet. Über die Besucherresonanz ist Museumsleiterin Dana Bach froh: „Bis jetzt hatten wir seit der Ausstellungseröffnung im Oktober über 3500 Besucher.“ Ähnlich groß war die Resonanz bei den vergangenen Lego-Ausstellungen oder der Sandmann-Ausstellung. Als nächste Sonderausstellung ist „30 Jahre Sportschießen – die PSSG zu Oschatz 1990-2020“ab 21. März zu sehen. Öffnungszeiten Museum dienstags bis donnerstags 10 bis 12.30 Uhr und 13 bis 17 Uhr sowie freitags bis sonntags 13 bis 17 Uhr.

Mügeln legt Haushaltsplan aus: Der Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplans für liegt noch bis 10. März öffentlich aus und kann im Zimmer 9 während der Öffnungszeiten des Rathauses eingesehen werden. Nach der Auslegungsfrist können noch bis Donnerstag, 19. März, Einwendungen eingebracht werden. Über diese kann der Stadtrat dann der in öffentlichen Sitzung am Donnerstag, dem 26. März, beschließen.

Von OAZ/nie