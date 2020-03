Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal sind wir mit dem Wilden Robert im Video in Leipzig unterwegs. Außerdem geht es um eine Sperrung auf der B 6 in Oschatz, Kaffee zum Weltfrauentag und wie sich die Kliniken in Schmannewitz auf das Corona-Virus einstellen.