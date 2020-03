Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal blicken wir voraus auf den Stadtrat in Oschatz, der sich mit dem Platsch befassten wird der Heide-Rad-Cup macht einen Bogen um Dahlen und von Mügeln wird in das Döllnitztal gewandert.