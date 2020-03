Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz. „Wirtschaften im Verein“ – Info-Abend im Müntzer: Eine kostenfreie Informationsveranstaltung für Vereine bietet die Stadt Oschatz am Mittwoch, dem 11. März. Ab 18 Uhr spricht Claudia Vater, die Koordinatorin Ländlicher Raum des Vereins Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum im Thomas-Müntzer-Haus. Thema des Abends ist „Wirtschaften im Verein – Möglichkeiten und Grenzen aus steuerlicher und gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht“. Die Vorsitzenden oder Schatzmeister der Oschatzer Vereine sind dazu eingeladen.

Dahlen. Das nächste Eltern-Kind-Treffen in Dahlen findet am Mittwoch, dem 11. März, statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr die alte Apotheke, in der Bahnhofstraße 2. Bei der Zusammenkunft dreht sich alles um die Zahnpflege im Kindesalter. Zu Gast ist Zahnärztin Karla Schuster. Es wird ein Unkostenbeitrag von drei Euro erhoben.

Sornzig. Schulung für Verkehrsteilnehmer: Der Feuerwehrförderverein Sornzig veranstaltet am Dienstag mit der Fahrschule Beer seine jährliche Schulung zu Neuerungen im Straßenverkehr. Sie beginnt 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus und ist kostenfrei.

Mügeln. Beratung für SED-Opfer: Der Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur bietet am Dienstag in Mügeln eine Sprechstunde an. Dazu ist Utz Rachowski von 9 bis 17 Uhr im Rathaus. Er berät zu strafrechtlicher, beruflicher und verwaltungsrechtlicher Rehabilitierung. Fragen zu politisch motivierter Benachteiligung oder ungeklärten Schicksalen in der DDR können ihm ebenfalls gestellt werden. Darüber hinaus informiert er über die SED-Opferpension von monatlich maximal 330 Euro. Außerdem nimmt er Akteneinsichtsanträge in Stasi-Unterlagen an.

Von OAZ/nie