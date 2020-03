Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz. Abwasserzweckverband vergibt Baumaßnahmen: Die nächste öffentliche Sitzung der des Abwasserverbandes „Untere Döllnitz“ beginnt am Montag, dem 16. März, um 18.30 Uhr im Rathaus. Der Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden soll gewählt werden. Außerdem steht die Vergabe von Baumaßnahmen auf der Tagesordnung für die Kläranlage Oschatz Ersatz Schlammentwässerungsanlage/ Neubau Schlammlagerplatz. Dabei sollen Bautechnik, Stahlhallenbau und Maschinentechnik vergeben werden. Außerdem soll eine Baumaßnahme für die Optimierung der Schlammentwässerung in der Kläranlage Dahlen vergeben werden.

Marko Flegel (2.v.l.) wurde beim Sportlerball ausgezeichnet. Quelle: Hagen Rösner

Oschatz. Marko Flegel ist Sportler des Jahres mit körperlicher BehinderungAls Marko Flegel in der vergangenen Woche zum Sportlerball in das Thomas-Müntzer-Haus eingeladen wurde, ahnte er noch nichts von seinem Glück. Normalerweise arbeitet der junge Mann im Küchenbereich der Oschatzer Lebenshilfe und ist in seiner Freizeit Radsportler.

Vom Organisationsteam der Oschatzer Sportlerwahl wurde er in diesem Jahr zum Sportler des Jahres mit körperlicher Behinderung gekürt. Marko Flegel nahm in vergangenen Jahr am Lebenshilfe Specialrace in Dresden teil. Er war beim Inklusionszeitfahren ebenso dabei wie bei den Massenstarts für die 8- und die 16-Kilometer-Strecke. Beate Schulz, Holger Schmidt und Bernd Schmidt überreichten Marko Flegel als Anerkennung eine Ausrüstung für das weitere Radtraining.

Großböhla. Frühjahrsputz im Volkspark: Der Heimatverein „Böhla – Dorf der Teiche“ ruft für den 28. März zum Frühjahrsputz im Volkspark auf. Ab 9 Uhr werden Gräben gereinigt, Rabatten gepflegt und Wege gesäubert.

Wermsdorf. Geld bleibt im Haushalt: „Wer sparsam war, darf nicht bestraft werden“, betonte Matthias Müller ( CDU). Der Wermsdorfer Bürgermeister versicherte zur jüngsten Ratssitzung, dass kommunale Einrichtungen, die ihr Budget nicht komplett ausgeschöpft haben, im nächsten Jahr nicht durch Kürzungen sanktioniert werden.

Zur Sprache kam dies, weil die Gemeinderäte jetzt über die vorläufige Jahresrechnung für 2019 zu beschließen hatten. In dem Zahlenwerk werden nicht verbrauchte Gelder übertragen. Dazu gehören zum Beispiel Gelder für die Schulen, die für Veranstaltungen oder Arbeitsmittel bestimmt sind sowie Mittel für Kitas, mit denen Spiel- oder Beschäftigungsmaterialien gekauft werden können.

Ein dominierender Posten ist der für bauliche Maßnahmen, der über 160.000 Euro umfasst. „Das ist eine sehr große Summe“, räumt Müller ein. Sollten kommunale Wohnungen frei werden und dann gleich mehrere Bäder eine Renovierung brauchen, sei das Geld aber nötig, erklärte er anhand eines Beispiels.

Auch für den Unterhalt von Gemeindestraßen oder Spielplätzen werden nicht verbrauchte Mittel übertragen. Allein für den Unterhalt von Bushaltestellen in den Wermsdorfer Ortsteilen sind Einzahlungen über 111.000 Euro als Mittelübertrag vorgesehen.

Von OAZ/nie