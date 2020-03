Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Stadtrat berät morgen in öffentlicher Sitzung

Oschatz. Die nächste öffentliche Sitzung des Stadtrates beginnt am morgigen Donnerstag, dem 12. März, um 18.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen die Verpflichtung eines Stadtrates, Informationen zum aktuellen Stand der Bauarbeiten am Platsch- Bad, die Vergabe der Bauarbeiten für die Erschließung der Eigenheime im Stadtteil Fliegerhorst, die Verwendung der Finanz-Pauschale 2020, der Beteiligungsbericht 2018 (Beteiligung der Stadt an Unternehmen und Verbänden), der Beschluss zu Sonntagsöffnungszeiten im Jahr 2020, ein Beschluss zur Provenienzforschung (Forschung zur Herkunft von Kunstwerken und Kulturgütern), ein Beschluss über Spendenannahme und Personalangelegenheiten.

Lichterchor singt in Wermsdorf

Wermsdorf. Der Wermsdorfer Lichterchor singt am Sonntag in der evangelischen Kirche des Ortes und sammelt dabei Spenden für die Christoffel-Blindenmission. Schon seit Jahren unterstützt das Ensemble die Entwicklungshilfeorganisation auf diese Weise. Das Geld fließt in Projekte für Sehbehinderte weltweit.

Für ihren Auftritt am Sonntag, ab 17 Uhr, haben die Mitglieder unter der Leitung von Kantorin Sigrid Schiel jiddische und israelische Lieder sowie Klezmer-Musik vorbereitet. Gesungen wird in Jiddisch und Hebräisch, gespielt werden Violine, Klarinette, Cello und Klavier.

„Diese Musik fasziniert durch ihre wunderschöne Melodik“, beschreibt Sigrid Schiel, „sie vermittelt Traurigkeit und Sehnsucht, aber auch Fröhlichkeit und Temperament.“ Dabei solle auch gemeinsam mit den Zuhörern gesungen werden, damit diese besondere Art von Musik allen nahe kommt.

In Dahlen herrscht kein akuter Handlungsbedarf gegen die Ausbreitung des Borkenkäfers (Symbolbild). Quelle: Matthias Hiekel/ZB/dpa

Kein Druck wegen Borkenkäfer: Dahlen hat Plan für seinen Wald

Dahlen. Der Stadtrat beschloss zur jüngsten Sitzung einstimmig den Wirtschaftsplan 2019/2020 für den Kommunalwald der Stadt. Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) erläuterte, dass der Staatsbetrieb Sachsenforst die Stadt bei der Erarbeitung dieses Planes berät und unterstützt.

Bestandteil des Planes sind die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Holzeinschlag und der Wiederaufforstung. Zahlen dazu wurden im öffentlichen Teil der Beratung nicht genannt.

Wie Bauamtsleiter Torsten Heinrich erläuterte, werden diese Maßnahmen wegen der Situation auf dem Holzmarkt verschoben. Andererseits habe man keinen akuten Handlungsbedarf wegen der Borkenkäfer.

Auf Nachfrage der Oschatzer Allgemeinen erklärte der Bauamtsleiter, dass die geplanten Einnahmen aufgrund des vielen Windbruchs in der Region und darüber hinaus deutlich geringer veranschlagt sind als in den Jahren vor Sturm Friederike. Nicht im Finanzplan vorgesehen, aber im Bereich des Möglichen sei der Einschlag von Wertholzstämmen, die bei einer entsprechenden Auktion des Sachsenforstes mit angeboten werden könnten.

Frühlingsfahrten unter Dampf

Mügeln/ Oschatz. Nach einer Reparatur ist die Dampflok 99 584 seit reichlich einer Woche wieder in ihrer Heimat. Damit steht den Frühlingsfahrten des „Wilden Robert“ unter Dampf nichts mehr im Wege.

Die Züge fahren am Sonnabend und Sonntag in Mügeln 9.25, 12.31 und 16.30 Uhr in Richtung Oschatz ab. In der Gegenrichtung ertönt am Oschatzer Hauptbahnhof 10.43, 13.45 und 17.40 Uhr das Abfahrtsignal. Der erste Zug fährt nach Glossen, der zweite nach Kemmlitz weiter – jeweils nach einem kurzen Aufenthalt in Mügeln.

Die Züge halten bei Bedarf an allen Stationen unterwegs. Fahrkarten gibt es beim Zugpersonal. außerdem sind Tickets des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes gültig, wenn dazu ein Dampfzuschlag entrichtet wird. Gleiches gilt für das Sachsen-Ticket.

Frühlingserwachen ist abgesagt

Sornzig. Ab dem morgigen Donnerstag sind im gesamten Freistaat Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern untersagt, um das Coronavirus an einer weiteren Ausbreitung zu hindern.

Das hat auch erste Konsequenzen für die Collm-Region: So sagte das Backhaus Peter Wentzlaff das für den 5. April geplante Frühlingserwachen umgehend ab. Dieses müsse entfallen, weil in jedem Jahr mehr Besucher als 1000 erwartet werden.

Unser Frühlingserwachen für den 05.04.2020 müssen wir leider absagen, da wir jedes Jahr mehr als 1000 Besucher erwarten. Gepostet von Backhaus Peter Wentzlaff e. K. am Mittwoch, 11. März 2020

Von OAZ/nie