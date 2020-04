Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Dahlen: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagmorgen in der Dahlener Schlossstraße ereignet hat. Dort begegneten sich gegen 6.50 Uhr ein aus Richtung Schmannewitz kommender Lkw mit Anhänger und ein blauer Pkw Fiat im Gegenverkehr. In der rechtswinkligen Kurve scherte der Anhänger des Lasters aus und beschädigte dabei den vorderen linken Kotflügel des Autos. Der Lkw-Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Tathergang und zum Fahrer des Lasters im Revier Oschatz, Telefon 03435 6500.

Die Stadt Mügeln greift ortsansässigen Firmen virtuell unter die Arme: Die Coronakrise treffe nicht nur die Menschen, die jetzt zuhause arbeiten müssen, sondern auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen der Stadt, die sich durch die Schließung ihrer Geschäfte in ihrer Existenz bedroht sehen. Aus diesem Grund hat die Stadt Mügeln auf ihrer Internetseite seit Mittwoch einen virtuellen Marktplatz eingerichtet.

Unter dem Menüpunkt Wirtschaft sind dort Firmen aufgelistet, die obwohl die Läden geschlossen bleiben müssen, noch für die Kunden da sind. Letztere sollen hier Orientierung finden, um die weiterhin lokal einkaufen zu können, und damit die durch die Krise in Bedrängnis geratenden Unternehmer und ihre Angestellte zu unterstützen.

Wer welche Dienstleistungen anbietet, wie ausgeliefert wird oder Telefonnummern zur Kontaktaufnahme finden sich dort auf einen Blick. Firmen, die sich dort ebenfalls eintragen lassen wollen, können sich per E-mail an geoportal@stadt-muegeln.de wenden.

Obstland fördert kleine Künstler: Die Obstland-Gruppe möchte Eltern von Kindergarten- und Krippenkindern unterstützen und hat einen Erdbeer-Malwettbewerb gestartet. Noch bis zum Sonnabend können in den Hofläden in Dürrweitzschen, Leisnig, Ablaß oder Sornzig Kinderbilder abgegeben werden – ganz gleich ob diese mit Bunt-, Filzstiften oder mit Wasserfarbe und Pinsel entstanden sind. Name, Alter und Adresse sollten notiert sein.

Bei der Abgabe der Bilder gibt es für jedes Kind zudem einen Malbogen für zuhause. Das Siegerkunstwerk, das eine Jury auswählt, ziert dann eine Werbe-Postkarte zur Erdbeer-Saison ab Mai, außerdem winken dem Gewinner zwei Kilo Erdbeeren und ein Kasten Erdbeersaft.

Von OAZ/nie