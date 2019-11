Vor wenigen Tagen ehrte der Kreisfeuerwehrverband Torgau-Oschatz die Kameraden für zehn, 25, 40, 50, 60, 70 Jahre treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr in der Gaststätte Welsau. Der Vorsitzende des Verbandes, Frank Reichel, übergab die Urkunden an die Mitglieder.