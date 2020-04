Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Mügeln. Fotosafari für Kinder – Sterntaler und OAZ suchen die besten Bilder: Der Förderverein Mügelner Sterntaler möchte, dass bei den Kindern, die im Moment nicht in den Kindergarten oder die Schule gehen können, keine Langeweile aufkommt. Seit dem Wochenende lädt er die Kinder aus Mügeln und der näheren Umgebung daher zur Fotosafari ein.

Fünf Mal sollen die Kinder selbst auf den Auslöser drücken, wenn sie etwa mit Eltern oder ihren Geschwistern draußen unterwegs sind. Denn zwar ist derzeit Zuhausebleiben angesagt, aber das hindert nicht daran, bei einem Spaziergang ein wenig frische Luft zu schnappen.

Auf einem Foto sollen die Kinder mit dem Smartphone oder einer Kamera unterwegs festhalten, was ihnen an der Stadt oder der Umgebung am besten gefällt (1). Außerdem sollen sie ihren Schatten (3) fotografieren, etwas Gelbes (2), etwas ganz Großes (5) und auch lustige Dinge (4), die ihnen auf ihren Streifzügen begegnet sind.

Alle Fotos, die von 1 bis 5 durchnummeriert bis zum Montag, dem 4. Mai, per E-Mail an info@muegelner-sterntaler.de eingegangen sind, werden auf der Vereins-Facebook-Seite veröffentlicht. Eine Woche bleibt zur Abstimmung, indem ganz einfach die Facebook-Likes gesammelt werden. Wer die meisten Daumen nach oben für sich gewinnen kann, kann darauf hoffen, in der OAZ veröffentlicht zu werden.

Mit der Teilnahme am Wettbewerb wird sich bereit erklärt, dass die Fotos auf der Internet- und Facebook des Fördervereins und in der Oschatzer Allgemeinen Zeitung veröffentlicht werden. Die Fotos dürfen die Rechte Dritter nicht verletzen.

Die genauen Teilnahmebedingungen finden sich auf der Homepage der Sterntaler. Die OAZ wünscht den kleinen Nachwuchsfotografen an den (Smartphone-)Kameras viel Spaß bei Entdecken!

🌟 Geht mit uns auf FOTOSAFARI 🌟 Damit der Alltag nicht nur noch aus "Corona" besteht, möchten wir Euch und die Kinder... Gepostet von Förderverein "Mügelner Sterntaler" e.V. am Samstag, 25. April 2020

Oschatz/ Mügeln. Stadtfeste gecancelt: Oschatz hat sein Stadtfest am zweiten Juniwochenende aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und auch die Mügelner Altstadt wird vom 14. bis 16. August nicht zum Festort.

In diesem Jahr wird es kein Stadtfest in Oschatz geben. „Aufgrund der aktuellen Infektionslage sagen wir mit großem Bedauern unser Stadtfest am zweiten Juniwochenende ab“, teilte Anja Seidel, Pressesprecherin der Stadt Oschatz, der OAZ kürzlich mit. Da im nächsten Jahr die 3. Kleine Gartenschau geplant sei, werde es erst im Jahr 2022 wieder ein Stadtfest in Oschatz geben, so Seidel.

Auf dem Veranstaltungskalender auf der Internetseite der Stadt Mügeln wird auch bereits das Aus für das Mügelner Altstadtfest verkündet. Weil voraussichtlich mit mehr als 1000 Besuchern an den Tagen zu rechnen sei, werde es nicht stattfinden können, begründet Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) auf OAZ-Anfrage. „Ich gehe davon aus, dass wir es canceln müssen.“ Nach derzeit geltender Absprache von Bund und Ländern sollen Großveranstaltungen bis zum 31. August generell untersagt werden.

Naundorf. Haushaltsdiskussion mit Sicherheitsvorkehrungen: Am Donnerstag ab 19.30 Uhr findet im Rats- und Bürgersaal am Verwaltungssitz Hof die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates Naundorf statt. Auf der Tagesordnung steht neben der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das laufende Jahr unter anderem ein Beschluss über die Verwendung der pauschalen Zuweisung für 2020. Aufgrund der aktuellen Situation entfällt die Bürgerfragestunde. Die Verwaltung weist darauf hin, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen für die Öffentlichkeit vorhanden ist.

Heimatverein Hof unterstützt Firmen: Der Heimatverein Hof möchte Firmen, die durch die Coronakrise belastet werden, unterstützen. Daher hat er auf seiner Internetseite die Rubrik „Heimathilfe“ ergänzt, um ihnen mehr Reichweite im Internet zu verschaffen. Unternehmen aus der Region können sich dort listen lassen und vorstellen, was sie an Dienstleistungen oder Waren anbieten. Dazu können sie sich telefonisch an die 0176/32734115 oder per E-Mail an heimathilfe@hof-sachsen.de wenden.

