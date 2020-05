Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal freut sich die Stadt Dahlen, dass sie eine Ladenhüterimmobilie an den Mann bringen konnte, eine Führung des Oschatzer Heimatvereins wird verschoben und am Sonnabend gibt es in Klosterbuch einen Frischemarkt..