Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Kulturbanausen auf dem Oschatzer Neumarkt – Die Oschatz Information auf dem Neumarkt hat wieder geöffnet. Doch ein schöner Anblick wird sich den Mitarbeitern beim Betrachten der Blumenkübel vor dem Gebäude nicht geboten haben. Ein Kübel wurde von Unbekannten zerwühlt und die darin gepflanzten Stiefmütterchen herausgerissen. Ein OAZ-Leser, der sich in der Redaktion meldete, ärgert sich über die Kulturbanausen auf dem Neumarkt: „Für mich ist das unverständlich, da geben sich die Oschatzer Stadtgärtner mit der Gestaltung der Rabatten so viel Mühe und dann wird deren Arbeit einfach zerstört.“

Anzeige

Teilabriss der Linksabbiegerspur am Landrichter – Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) informiert, beginnt heute der Rückbau der Abbiegespur in Richtung Dahlen an der B 6. Dazu werde die vorhandene und seit Monaten eingeschränkte Fahrbahnfläche der Abbiegespur auf der B 6 in Richtung S 29 auf rund 75 Metern zurückgebaut. Bereits zu Wochenbeginn wurden die Sperren, die die Nutzung der Abbiegespur einschränkten, demontiert. Hintergrund der Maßnahme sei eine Festlegung der Unfallkommission. Die von der Niederlassung Leipzig des Lasuv beauftragten Arbeiten zum Abbruch der Fahrbahnfläche können unter Verkehr erfolgen. Die Maßnahme soll bis zum 15. Mai abgeschlossen sein. Deren Kosten belaufen sich nach Angaben des Lasuv auf rund 25 000 Euro und werden aus dem Haushalt des Bundes finanziert.

Weitere LVZ+ Artikel

Mügelner Fotosafari verlängert – Der Förderverein Mügelner Sterntaler verlängert seine Fotoaktion. Die Kinder aus Mügeln schickt er nun bis zum Montag, dem 18. Mai, auf Fotosafari. Dabei sollen sie Smartphone oder einer Kamera unterwegs festhalten, was ihnen an der Stadt oder der Umgebung am besten gefällt (1). Außerdem ihren eigenen Schatten (3) etwas Gelbes (2), etwas ganz Großes (5) und auch lustige Dinge (4), die ihnen auf ihren Streifzügen begegnet sind. Die Bilder sollen entsprechend nummeriert an die E-Mail-Adresse info@muegelner-sterntaler.de geschickt werden. Danach wird per Facebook abgestimmt, wer die besten Bilder gemacht hat und eventuell in der OAZ veröffentlicht. Die detaillierten Teilnahmebedingungen für die Fotoaktion des Fördervereins finden sich unter www.muegelner-sterntaler.de/seite/454084/fotosafari.html im Internet.

Von OAZ