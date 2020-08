Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Rote Fußgängerampel mit Bierflasche „ausgeknipst“

Ein Unbekannter hat ein rotes Signal der Fußgängerampel an der Kreuzung Leipziger Straße/Venissieuxer Straße/Friedensstraße aus Richtung Leipzig zerstört. Die Polizei entdeckte den Schaden und auch gleich das Tatwerkzeug am Sonntag gegen 8 Uhr. Das Signal war durch einen Bierflaschen-Wurf „ausgeknipst“ worden und wurde anschließend notdürftig repariert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Straftat machen können.

Hinweise an Tel. 03435/6500

Naundorfer Regelung zur Notbetreuung

Eltern bekommen von der Gemeinde Naundorf für die Betreuung ihrer Kinder in der zweiten Phase der Notbetreuung eine tagesgenaue Abrechnung. Nachdem der Gemeinderat zuletzt am 30. April getagt hatte, konnte er nun am vergangenen Donnerstag diesen Beschluss einstimmig fassen. Der Freistaat Sachsen hatte bekannt gegeben, dass während der ersten Phase vom 18. März und bis 17. April generell keine Beitrage erhoben werden. Fraglich war damit der Zeitraum ab 18. April bis zum 17. Mai. „Da in unseren Kindereinrichtungen die Notbetreuung in unterschiedlichem Maß in Anspruch genommen wurde, haben wir uns auf eine verträgliche Lösung verständigt“, beschrieb Cathleen Kramm die vorangegangenen Beratungen im Ausschuss. Dies auch, weil die Eltern Verständnis für die Situation gezeigt hatten. Daher werden die Elternbeiträge jetzt tageweise entsprechend der tatsächlichen Anwesenheit erhoben.

Gemeindeamt in Schöna geschlossen

Das Cavertitzer Gemeindeamt im Verwaltungsgebäude Schöna bleibt am heutigen Dienstag aus organisatorischen Gründen geschlossen.

Von Frank Hörügel