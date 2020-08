Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Sattelzug streift Postauto in Mügeln

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstag in Mügeln ereignet hat. Die Fahrerin eine Postautos hatte dieses in Höhe der Dr.-Friedrichs-Straße 6 rechts in Richtung Schweta am Fahrbahnrand abgestellt und dazu die Warnblinkanlage eingeschaltet. Ein vorbeifahrender Sattelzug – grau mit bunter Werbung, italienisches Kennzeichen – streifte das Fahrzeug am Außenspiegel und setzte seine Fahrt daraufhin fort. Die Polizei sucht Zeugen zu Hergang und Verursacher unter Telefon 03435 6500.

Geld für digitale Ausstattung an Wermsdorfer Schulen

Die Gemeinde Wermsdorf hat über 203 300 Euro als Fördermittel aus dem Digitalpakt erhalten. Darüber informierte Hauptamtsleiterin Katja Hannß zur Ratssitzung. Mit dem Programm des Bundes soll die Digitalisierung in den Schulen unterstützt werden. „Unsere drei Schulen haben vorgearbeitet“, verwies Katja Hannß auf das geforderte medienpädagogische Konzept. Mit den Mitteln solle in Ausstattung und Infrastruktur investiert werden. Dazu gehören neben dem Verlegen nötiger Kabel und der Installation von Anschlüssen auch die Anschaffung von Endgeräten wie Laptops. In der neuen Wermsdorfer Grundschule sei bereits beim Bau vieles mit erledigt worden. Umfangreichere Maßnahmen müssten dagegen an der Oberschule in Wermsdorf umgesetzt werden, so Hannß. Das Geld werde auf alle drei Einrichtungen – die Kommune ist auch Träger der Grundschule in Calbitz – aufgeteilt.

Sabrina Ulrich managt Oschatzer Kitas

Das Sozial- und Ordnungsamt der Stadtverwaltung Oschatz hat Verstärkung bekommen. „Die neue Sachgebietsleiterin Sabrina Ulrich ist seit Monatsanfang für Kindertagesstätten verantwortlich“, teilt die Pressesprecherin Anja Seidel mit.

Mit der neuen Sachgebietsleiterin werde die Organisationsstruktur des Rathauses an die gestiegenen Anforderungen an das Management der Kindereinrichtungen angepasst. Nach einer öffentlichen Ausschreibung sei Sabrina Ulrich durch den Hauptausschuss des Stadtrates gewählt worden.

Die neue Sachgebietsleiterin habe die erforderlichen Qualifikationen und die Berufserfahrung. Bisher war Sabrina Ulrich im Stadtbauamt tätig. „Um das Gebäudemanagement der Kitas und teilweise der Horte wird sie sich auch weiterhin kümmern“, informiert Pressesprecherin Seidel. Somit werde Fachkompetenz an der richtigen Stelle gebündelt. Anja Seidel: „Und die Leiterinnen und Eltern haben eine zentrale Ansprechpartnerin.“ Bisher lagen diese Aufgaben auf dem Tisch der Amtsleiterin Ulrike Lösch, die nun durch Sabrina Ulrich von den zeitlich umfangreichen Aufgaben entlastet wird.

