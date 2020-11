Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Aktuell 236 Corona-Infizierte in Collm-Region

Collm-Region. Im Altkreis Oschatz sind derzeit 236 Menschen als Corona-positiv registriert. Das geht aus den Zahlen des Landratsamtes Nordsachsen hervor, die zuletzt am Donnerstagnachmittag übermittelt wurden. Am Vortag hatte dieser Wert noch bei 257 gelegen. In Quarantäne befinden sich aktuell 556 Personen.

Angelverein Oschatz : Bowling fällt aus

Das am 11. November geplante Vereinsbowling und die für den 12. November vorgesehene Vorstandssitzung des Angelvereins Oschatz entfallen wegen der Corona-Pandemie. Das Nikolaus-Angeln ist dagegen laut Vereinsvorsitzendem Harald Wächter noch nicht abgesagt. Ob und wann die Jahreshauptversammlung stattfinden kann, ist noch unklar. Die Mitgliedsbeiträge sollten überwiesen werden, eine Barzahlung ist nicht möglich.

Gedenkveranstaltung coronabedingt abgesagt

Die geplante Gedenkveranstaltung anlässlich des Erinnerns an 75 Jahre Kriegsende der Linkspartei findet nicht statt. Das teilte der Vorsitzende des Ortsverbandes Andreas Sachse mit – und bittet Interessenten um Verständnis. Ursprünglich hatte der Verband geplant, am 9. November ab 18 Uhr in der Schaltwarte des E-Werks mit verschiedenen Akteuren das Gedenken zu begehen. „Die neuerlichen Auflagen der Corona-Schutzverordnung erlauben uns das jedoch leider nicht“, so Sachse.

Von OAZ