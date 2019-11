Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm/Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Oschatz: Die Polizei sucht in zwei Fällen von Unfallflucht mit Sachbeschädigung dringend Zeugen. Im ersten Fall wurde am Mittwoch, dem 6. November, in der Zeit von 15.30 bis 16.15 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Nossener Straße ein weißer Opel Corsa hinten rechts durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Opel war gegenüber dem Carport, in dem die Einkaufswagen abgestellt sind, geparkt. Im zweiten Fall wurde am Freitag, dem 8. November, zwischen 10.30 und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Blomberger Straße ein schwarzer Mercedes Vito am hinteren linken Kotflügel durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. An der Delle sind laut Polizei blaue Lackanhaftungen vom Verursacherfahrzeug ersichtlich. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Verursacherfahrzeug machen können, Hinweise an Tel. 03435/6500.

Dahlen: Die Stadt kann noch in diesem Jahr 96 792 Euro zusätzlich für die Sanierung von Straßen und Fußwegen ausgeben. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr stellt dafür einen Festbetrag in Höhe von knapp 88 000 Euro zur Verfügung. Zehn Prozent der Ausgaben hat die Stadt als Eigenanteil zu tragen. Die Räte stimmten einstimmig für die Vergabe von Baumaßnahmen in dieser Höhe. Sie sollen in erster Linie dazu genutzt werden, Reparaturen und Neubauten im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau vorzunehmen.

Liebschützberg: Der Technische Ausschuss des Liebschützberger Gemeinderates tagt am Dienstag, dem 26. November im Schulungsraum der Feuerwehr Wellerswalde. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Informationen zum Stand kommunaler Planungen und Bauvorhaben in der Gemeinde. Die Beratung beginnt 19.30 Uhr.

.

Von OAZ