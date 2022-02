Das sind die größten Investitionen in der Collm-Region

Neue Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Cavertitz, die Sanierung am Alten Jagdschloss Wermsdorf, ein modernes Einsatzleitfahrzeug für die Feuerwehr Mügeln (oben, v.l.), einen Fahrstuhl im Nachbarhaus, mit dem man ins Dahlener Rathaus kommt, neue Spielgeräte für die Kita Salbitz oder Arbeiten am Gemeindeamt Borna (unten, v.l.) – die Kommunen in der Collm-Region wollen dieses Jahr kräftig investieren. Quelle: Fotos: Jana Brechlin/axelKaminski/dpa/Archiv