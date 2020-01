Das war das Jahr 2019 in der Collm-Region

Collm-Region

Das Jahr 2019 ist Vergangenheit, eine neue Dekade beginnt. Zeit, noch einmal zurück zu blicken – was ist im vergangenen Jahr rund um den Collm alles passiert, was waren die Höhepunkte, Errungenschaften, was die großen und kleinen Katastrophen?

Januar

1. 150 Zuschauer verfolgen das Neujahrsbaden in Luppa. Der Dahlener Schloss- und Parkverein beginnt sein Veranstaltungsjahr mit dem Neujahrsfeuer. 2. Eine Wermsdorferin ist das Neujahrsbaby in der Leisniger Helios-Klinik, 2.56 Uhr kommt Lydia Erna Weiner zur Welt. 5. Epiphaniasfest mit einem Krippenspielfestival in Luppa. 6. Käthe Fehrmann steht mit 85 Jahren immer noch in Zaußwitz in ihrem Dorfladen. 24. Nichts geht mehr in Kemmlitz: Die Hauptstraße wird für Kanalarbeiten voll gesperrt. 26. Hundebesitzer in Mügeln in Angst: Köder mit Klingen sind aufgetaucht. 26.Die Feuerwehr Dahlen erhält von Innenminister Roland Wöller ein neues Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug, 27. Der russische Sonntag bei der Döllnitzbahn zieht zahlreiche Besucher an.

Lydia Erna Weiner aus Wermsdorf war das erste Baby 2019 in der Leisniger Klinik. Quelle: Klinik

Februar

1. Ein Ende der Vakanz: Christoph Krebs ist neuer Pfarrer in der evangelischen Kirchgemeinde Börln-Meltewitz. 12. Der Liptitzer Geflügelzüchter Jürgen Fiebig kooperiert mit Unternehmern in Äthiopien. Sein Wissen ist gefragt beim Aufbau eines Geflügelhofes in dem afrikanischen Land. 14. Dahlener Grundschüler treffen sich mit Senioren in der Begegnungsstätte von Gabriele Küntzel, dort wird gemeinsam gespielt und geturnt. 20. Für das MDR-Format „Mach dich ran" wird in Mügeln gedreht. Ziel: Die Außenanlage der Grundschule weiter gestalten. 23. In Malkwitz treffen sich die Männer des Ortes zu ihrer 115. Bildfeier. 28. Fachkräftemangel mit Folgen: Nach 25 Jahren muss die Buchbinderei Johst in Wermsdorf schließen, weil genügend Personal fehlt.

Aufzeichnung für die Fernsehsendung „Mach dich ran“ in Mügeln. Quelle: Manuel Niemann

März

1.Die Günter Papenburg AG stellt ihren Abbau im Wermsdorfer Steinbruch ein. 7. Wetterexperte Jörg Kachelmann richtet auf dem Collmer Albertturm eine Windmessanlage ein. Gleich am ersten Tag wird eine Orkanböe von 133 km/h registriert. 13. In Großböhla macht sich ein Bündnis aus Eltern, Vereinen und Einwohnern für den Erhalt der Kita im Schloss stark. 21. Der Mügelner Bürgerpreis wird verliehen: Bernd Brink bekommt die „Goldene Gans“ beim Empfang der Stadt. 23. Die Oberschule Wermsdorf und Unternehmen des Ortes schließend eine Kooperation, um Schülern regelmäßig praktische Erfahrung in über 30 Berufsbilder zu ermöglichen. 28. Die Macher von Nachtdigital verkünden das Aus des Festivals: Im Sommer 2019 soll es zum 20. und letzten Mal stattfinden.

Jörg Kachelmann (2.v.l.) bei der Installation seiner Anlage auf dem Albertturm. Quelle: Jana Brechlin

April

1. Film ab: In Mügeln startet erneut das Storchen-TV. Internetnutzer können fortan die Tiere im Nest beobachten. 2. Der Musikverein Lampertswalde startet mit einem Frühlingskonzert in sein 60. Jahr. 3. In Mahlis starten Einwohnern eine Petition gegen einen geplanten Funkturm. 6. Ehrenamtliche Denkmalpfleger aus ganz Sachsen treffen sich zur Tagung im Wermsdorfer Schloss Hubertusburg. 17. Auf dem Collm gibt es ein neues Ziel für Ausflugsgäste: Die Collm-Hütte wird übergeben. 18. Fünf Jugendliche in Borna machen den Auftakt und feiern die erste Konfirmation des Jahres in der Region. 23.Erstmals öffnet das Café „Volldampf“ in Kemmlitz. 28. Die zweite Sonderschau zur „Hochzeit des Jahrhunderts“ wird in Wermsdorf eröffnet. Auch Ministerpräsident Michael Kretzschmar ist mit dabei.

Ausstellungeröffnung auf Schloss Hubertusburg in Wermsdorf. Quelle: Wolfgang Sens

Mai

3. Zeitreise per Bus: Der Wermsdorf-Express rollt wieder. 4. Antje Uhlig aus Leipzig wird in Sornzig zur Sächsischen Blütenkönigin gewählt und in Salbitz um die Wette gesenst. 10. Mehr als 60 Radfahrer demonstrieren bei Mügeln für einen Radweg auf der S31. 11. Beim Cavertitzer Sport- und Vereinsfest wird gewetteifert. 14. Der Ofenkachelhersteller Ruka in Mügeln wird 125. 17. In Mahlis werden fast 300 Unterschriften gegen einen Funkturm gesammelt. 20. Der Straßenbau am Dahlener Markt beginnt. 24. In Schmannewitz regt sich Widerstand gegen den neuen Standort der Rettungswache. Das Storchennest in Malkwitz ist verwaist. 25. Der Döllnitztalchor feiert mit einem Festkonzert 50 Jahre Bestehen. 27. Nach der Kommunalwahl: Naundorfs Bürgermeister Michael Reinhardt möchte sein Amt aufgeben.

In Amt und Würden: Antje Uhlig aus Leipzig ist die 23. Sächsische Blütenkönigin. Quelle: Sven Bartsch

Juni

1. Die Treptitzer Feuerwehr feitert ihr 60. Jubiläum. 7. Die Telekom sucht nach einem anderen Standort als Mahlis für ihren Funkturm. 8. Die Ganzigerin Sophie Jähnigen ist zurück von ihrer Weltreise und berichtet von Marrokko. 9. Die Glossener Feldbahn fährt durchs Pfingstwochenende. 10./11. Vollgelaufene Keller und überspülte Straßen: Gleich zwei Gewitternächte sorgen für Feuerwehreinsätze in Luppa, Kemmlitz und Dahlen. 12. Der Wermsdorfer Wald gibt den Titel „Waldgebiet des Jahres“ ab. Die Oschatzer Feuerwehr rückt aus, um das Storchennest in Mügeln zu sichern. 15. Das Feuerwehrgerätehaus in Niedergoseln wird eingeweiht und Wermsdorf lädt zur Schlössernacht. 22. In Zeicha rollen die Seifenkisten. 30. Festkonzert: Der Musikverein Lampertswalde feiert sein 60-jähriges Bestehen.

Die Oschatzer Feuerwehr im ungewöhnlichen Einsatz für die Mügelner Störche. Quelle: Manuel Niemann

Juli

1. Ein Feldbrand zwischen Calbitz und Collm lässt die Feuerwehren der Region ausrücken. 5. Julia Frenzel aus Malkwitz wird die 18. Sächsische Fischkönigin. 6./7. In Glossen wird familienfreundlich das Sommerfest und in Lampertswalde erneut der Musikverein gefeiert. 10. Die St.-Georg-Kilinik-Gruppe plant, ihren Standort in Wermsdorf um ein psychosoziales Zentrum zu erweitern. 12. Der Breitbandausbau startet in Liebschützberg, Naundorf und Oschatz. 14. Die Radtour des Heimatvereins Mogelin führt zur Einweihung der Kaolinbank. 19. Der Aktionskünstler Ralf Witthaus lässt mit der Motorsense den Barockgarten auf Schloss Hubertusburg wiederauferstehen. 20/21. Die Dämmerungskultur lockt Besucher nach Lampertswalde. 24. Nach Babyboom: Liebschützberg investiert in eine Containerkita.

Vergängliche Schönheit: Der rekonstruierte Schlossgarten von oben. Quelle: Andreas Engel

August

3./4. In Olganitz wird zum letzten Mal das hat Nachtdigital-Festival gefeiert und in Mügeln um den Robert-Förster-Nachwuchs-Cup geradelt. 6. In Wellerswalde werden zwölf Schafe vom Wolf gerissen, kurz darauf in Malkwitz eine Alpaka-Stute. 12. Die anhaltende Trockenheit befeuert das Buchensterben um Dahlen und Wermsdorf. 13. Blaualgen breiten sich im Döllnitzsee aus. 15. Das Sommerfest der Metropolregion Mitteldeutschland findet auf Schloss Hubertusburg statt. 22. Beim Empfang der Gemeinde Wermsdorf werden langjährige Gemeinderäte geehrt. 24./25. Mügeln feiert die Geoportal-Eröffnung beim Altstadt- und Bahnhofsfest. In Luppa steigt das Ferkhl-Festival. 29. Die Malkwitzer Kirche strahlt nach erfolgter Dachsanierung und in Niedergoseln beginnt die Hopfenernte.

Aus nach 22 Jahren: Das Nachtdigital-Festival fand zum letzten Mal in Olganitz statt.. Quelle: Dominik Ferl

September

8. Hofer Heimatstube nach Umzug wiedereröffnet. 12.Nasenberger nehmen an Weltmeisterschaft der Oldtimer-Traktoren am Großglockner teil. 15. Dirk Berndt aus Hahnefeld wird mit seinem 357,5 Kilogramm schweren Exemplar neuer Ganziger Kürbiskönig. 16.Austausch der Antennen auf dem Funkmast Collm 19.Fünf tote und 13 verletzte Schafe sind die Bilanz eines Wolfsangriffes auf eine Herde bei Bortewitz. 22.Oldtimer-Rundfahrt durch die Dahlener Heide mit 79 Fahrzeugen, Start und Ziel ist die Kirmes in Dahlen. 27. Eich von Lindberg eröffnet im alten Nußbaum-Haus in Wermsdorf eine Galerie. 28.Die Freiwillige Feuerwehr Wermsdorf erhält neues Einsatzleitfahrzeug.29. AWO stellt den Neubauflügel ihrer Mügelner Seniorenresidenz bei einem „Tag der offenen Tür“ vor.

Die Nasenberger Teilnehmer der Traktor-WM vor der Kulisse des Großglockners. Quelle: privat

Oktober

6.Orgel der Mügelner Stadtkirche St. Johannis nach Generalüberholung zum Erntedankgottesdienst wieder eingeweiht. 11.50. Horstseefischen in Wermsdorf eröffnet. Ein Wolf reißt eine Hirschkuh im Tiergehege Schöna. 14. Rund 50 Kinder und Jugendliche spielen bei Fußball beim Camp des RB Leipzig in Borna. 27. Cathleen Kramm gewinnt die Bürgermeisterwahl in Naundorf mit 56,4 Prozent. 22.Denkmalschützer, Förderverein und Architekten treffen sich zum Begutachten der Sichtachsen an der Fassade des Dahlener Schlosses.26.Kürbisschlachten in Kleinragewitz. 28.Richtfest für das Verwaltungs- und Sozialgebäude der Cavertitzer Feuerwehr. Inbetriebnahme der von Stadträten und Ortsvorstehern gesponserten mobilen Geschwindigkeitsmessanlage in Dahlen.

Cathleen Kramm ist zur neuen Naundorfer Bürgermeisterin gewählt. Quelle: Axel Kaminski

November

4. Eröffnung der Sonderausstellung „Die Stasi in Wermsdorf“ im Alten Jagdschloss. Die Döllnitzbahn startet testweise ihren Frühzug in Kemmlitz statt in Altmügeln. 8.Mit der Friedensbank wächst das Mügelner Bankenzentrum auf 42 Sitzgelegenheiten. 9.Premiere des Musicals „Der Supervulkan“ in Mügeln. Eröffnung der 50. Ausstellung des Luppaer Rassegeflügelzuchtvereines.11. Staatliche Kunstsammlungen Dresden geben Besucherzahl für Sonderausstellung auf Schloss Hubertusburg bekannt: 55.000. 16. Denkmal für die Opfer des Zugunglücks in Schrebitz eingeweiht. 17. Inschriften des Kriegerdenkmals auf dem Dahlener Friedhof erneuert. 24.Heideumzug des Dahlener Carneval Clubs.30.Das „LandMobil“ des Stadtmarketingvereines Mügeln ist beim Weihnachtsmarkt erstmals im Einsatz.

Uraufführung des Musicals „Der Supervulkan“ in Mügeln. Quelle: Bärbel Schumann

Dezember

4. Der Lampertswalder Kulturverein „Schätze und Plätze“ sowie der Heimatverein Wellerswalde erhalten für ihre Projekte Spenden des Energieversorgers Envia-M.7.Der Mahliser Laubentaler wird postum an Ines Hofmann vergeben. 9.Ein Pkw prallt an einem unbeschrankten Bahnübergang in Schweta gegen den Triebwagen der Döllnitzbahn. 11.Die IKK vergibt bundesweit an 34 Betriebe Exzellenz-Siegel für Gesundheitsmanagement, darunter ist das Backhaus Wentzlaff in Sornzig.12.Der Heimatverein Ablaß ernennt den langjährigen Vorsitzenden Saarfried Kretzschmar zum Ehrenmitglied. 14.Vier Verletzte, zwei davon schwer, sind die Bilanz eines Unfalls auf der B 6 am Abzweig Ganzig/ Reppen.22. Der Wermsdorfer Gänsemarkt schließt nach 52 Tagen.27. Uwe Fank gewinnt das 25. Außiger Skatturnier.

Die Envia-M übergibt dem Verein „Schätze und Plätze“ eine Spende. Quelle: Axel Kaminski

