Das war das Jahr 2020 in Oschatz

Oschatz

2020 ist Vergangenheit. Zeit, noch einmal zurückzublicken. In Oschatz gab es wie jedes Jahr Höhen, Tiefen, 30 Jahre nach der Wiedereinigung auch so manches Jubiläum. Überschattet wurde das ab März mit der Ankunft Coronavirus, das ab dann dem Jahr seinen ganz eigenen Stempel aufdrückte.

Lesen Sie dazu auch den ersten Teil: Das war das Jahr 2020 in der Collm-Region

Anzeige

Januar

4. Sternsinger der katholischen Kirchgemeinde sammeln Spenden. 7. Stadtrat beschließt Erschließung des Wohngebiets Altstadtblick. 7. SPD-Kandidatin Anja Kohlbach verlässt den Stadtrat. 8. Selbsternannte „Bürgerwehr“ will für mehr Sicherheit in der Stadt sorgen. 9. Kfz-Mechaniker und Hobbyfotograf Andreas Görl nimmt 25 Kilogramm ab. 10. Die Lotter KG Ludwigsburg kauft das Oschatzer Unternehmen Dorow und Sohn KG. 13. Die Oschatzer Rassegeflügelzüchter stellen im Gasgerätewerk knapp 400 Tiere aus. 14. Die Oschatzer Türmerwohnung verzeichnet ein Besucherplus. 24. Die Bäume im Oschatzer Stadtpark werden auf Standfestigkeit geprüft. 28. Tag der offenen Tür an der Oberschule. 30. Einbrecher auf Tour in Merkwitz. 31. Oschatzer Gespräch zu Radverkehr.

Erzieherinnen und Lehrkräfte der Stadt Oschatz beim Neujahrsempfang vereint. Quelle: Hagen Rösner

Februar

1. Oschatzer Karnevalisten feiern TV-Show in der Stadthalle. 4. Der Oschatzer Geschichts- und Heimatverein begeht 30-jähriges Bestehen. 4. Wolfsriss in Kleinforst. 6.Stadt plant Mühlgrabenertüchtigung in Leuben. 7. Glasseiden-Retter Jürgen Preiss-Daimler stirbt. 10. Oschatzer Feuerwehr bilanziert für das Jahr 2019 insgesamt 252 Einsätze. 10. Paul Menzel Kahn ist für die SPD neu im Stadtrat. 13. Die Trasse der Döllnitzbahn in Oschatz bekommt neue Schwellen. 16. Karl-Theodor Huttner aus Dresden ist neuer Tafelchef in Oschatz. 17. Die Kinotage erleben dritte Auflage in der Stadthalle. 18. Überfall auf die Tankstelle in Lonnewitz. 19. Holger Klemens ist neuer Geschäftsführer der Omnibusverkehrsgesellschaft Heideland (OVH). 19. Stadtverwaltung sucht Jugendstadtratskandidaten.

Antonia Seifert von der Oschatzer Freizeitstätten GmbH begrüßte die Gäste der Kinotage Quelle: C. Kunze

März

1. Der Verein „ Fahrräder für Afrika“ schickt 400 Drahtesel nach Gambia. 2. Pfarrer in Ruhe Berthold Zehme wirkt seit 40 Jahren in Oschatz. 6. Die Stadt zeichnet zehn ehrenamtliche Heimatforscher aus. 6. 700 Jahre Merkwitz: Arbeitsgruppe zur Beschilderung historisch wichtiger Gebäude gründet sich. 6. Der Oschatzer Turnverein zeichnet verdienstvolle Mitglieder aus. 9. Beim Sportlerball in der Stadthalle werden Talente geehrt. 11. Das Coronavirus erreicht Deutschland – in Oschatz beginnen Hamsterkäufe, erste Veranstaltungen werden abgesagt. 17. Die Stadtbibliothek verzeichnet 223 neue Nutzer. 20. Erster Corona-Patient in Collm-Klinik. 23. Stadt investiert 115.000 Euro in Ausbau der Sternallee. 26. Die Einschränkungen des Corona-Lockdowns bringen Online-Angebote, Einkaufshilfe für Senioren und eine Gute-Laune-Disco.

Stadtbibliotheksleiterin Eleonore Reichel freut sich über 223 neue Nutzer in der Ausleihe. Quelle: C. Kunze

April

1. Oschatz bleibt zu Hause – davon profitieren Baumärkte, die ausliefern dürfen. 8. Das E-Werk-Team näht Mund-Nasen-Bedeckungen. 9. Land- und Forstwirte ächzen unter anhaltender Trockenheit. 14. Stefan Bräuers mobile Oster-Disco wird pandemiebedingt untersagt. 15. Das Team der Seniori-Vital-Alltagsbetreuung versorgt Senioren im Lockdown. 17. Der Diabetologe Dr. Bernd Donaubauer geht mit 80 Jahren in den Ruhestand. 20. Daniel und Kati Ludewig laufen das Rittergut Altoschatz. Sie wollen Wohnungen schaffen. 21. Merkwitz sammelt Rezepte für Jubiläumskochbuch. 24. Grundsteinlegung für Dekra-Prüfstelle. 28. Kleingarten-Boom durch Corona-Auflagen /1. Gottesdienst in St. Aegidien mit Hygienekonzept .29. Busunternehmen OVH investiert in virenfreie Beförderung.

Grundsteinlegung der Dekra-Prüfstelle, initiiert durch Autohausinhaber Holger Schmidt Quelle: Hagen Rösner

Mai

2. Oschatzer Gastronomen protestieren mit einer „Leere-Stühle-Aktion“ auf dem Neumarkt, gegen die Gaststättenschließungen. 7. Oschatz wird grüner. Entlang der B 6 werden zahlreiche Eichen neu gepflanzt. 10. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer besucht Oschatz und kommt mit Gastronomen ins Gespräch. 13. Die Lonnewitzer Schale, ein Architektur-Kleinod, war lange unter Wildwuchs verschwunden. Jetzt wird das Bauwerk wieder freigelegt. 17. In vielen städtischen Kindereinrichtungen beginnt wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb. Auch für viele andere Einrichtungen, die geschlossen waren, beginnt wieder der Betrieb. 20. In Mannschatz wird der Kleinbahn ein Denkmal gesetzt. 24. Nach langer Pause kann der Oschatzer Stadtrat wieder tagen, mit viel Abstand im Müntzerhaus.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stiller Protest der Oschatzer Gastronomen für baldige Öffnung der Gaststätten. Quelle: Christian Kunze

Juni

1. Der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar begeht sein 30-jähriges Dienstjubiläum als Bürgermeister. 5. Der Buchsbaumzünsler vernichtet fast alle Buchsbaumhecken in der Oschatzer Innenstadt. 6. An der Oschatzer Klosterkirche wird weitergebaut. Nach dem Dach wird jetzt im Schiff gebaut. 12. Lebenshilfe, Förderverein Landesgartenschau und Oschatzer Freizeitstätten GmbH vereinbaren Ausrichtung der Kleinen Gartenschau im Jahr 2021. 17. Das Landratsamt Nordsachsen organisiert eine Woche kostenlosen Bus-Stadtverkehr in Oschatz. 24. Der Oschatzer Bahnhof bekommt wegen seiner guten Fahrradabstellmöglichkeiten Bestnoten vom ADFC. 25. Familie von Sahr ermöglicht erstmals öffentliche Führungen durch das restaurierte und sanierte Wasserschloss Leuben.

Mit schwerem Gerät wird in der Oschatzer Klosterkirche gebaut. Quelle: Frank Hörügel

Juli

1. Die Zeugen Jehovas verkaufen in Oschatz ihren Königreichsaal in der Marthaus-Straße die Brandschutzfirma BSA. 3. Der FSV Oschatz und Marktkauf geben gemeinsam ein Stickeralbum für ihre Fans heraus. Die Sammelbilder sind stark gefragt. 8. In Oschatz wird diskutiert, ob es einen Abendmarkt geben soll. Ein Ergebnis dazu gibt es im Juli noch nicht. 12. Die Oschatzer Schulen erhalten den Förderbescheid für die Digitalisierung. Rund eine halbe Million Euro werden vergeben. 17. Live-Musik auf dem Platz am Finanzamt. Goitzsche Front spielt mit Corona-Konzept. 20. Der Oschatzer Ortsteil Merkwitz feiert sein 700-jähriges Jubiläum. Allerdings könne viele Veranstaltungen nicht, wie geplant stattfinden. 31. Auf dem Käferberg sollen Windräder gebaut werden. Bürger wehren sich dagegen.

Der FSV Oschatz bekommt eine Fußballstickeralbum-Aktion vom Marktkauf. Quelle: Hagen Rösner

August

1. Ein heißer Sommer in der Collm-Region. Poolbauer haben volle Auftragsbücher und Planschbecken sind ausverkauft. 5. Im kommenden Jahr findet in Oschatz wieder die „Kleine Gartenschau“ statt. Dazu wird eine Ideenschmiede veranstaltet. 7. Der Oschatzer Fliegerclub organisiert unter freiem Himmel ein Zumba-Wochenende. Die Einnahmen werden für krebskranke Kinder gespendet. 12. Die Trockenheit hat für den Oschatzer Stadtpark verheerende Folgen. Bäume werfen Äste ab und sterben. Der Park wird gesperrt und teilweise bewässert. 19. Unbekannte randalieren im Verkehrsgarten der Oschatzer Verkehrswacht. 21. In Oschatz und den Ortsteilen wird viel gegraben, um die DSL-Leitungen zu verlegen. 22. Der Oschatzer Steven Dornbusch organisiert eine Benefiz-Tour nach Berlin.

Oschatzer Feuerwehrleute bewässern den gesperrten Oschatzer Stadtpark. Quelle: Hagen Rösner

September

1. Ab dem 1. September ahndet der Freistaat Sachsen fehlende Mund-Nasen-Bedeckung beim Einkauf und in öffentlichen Verkehrsmitteln mit einem Bußgeld von 60 Euro. Am Anfang hakt es in der Region Oschatz noch etwas. 2. Um die alte Kaufhalle Am Langen Rain entbrennt ein Bieterkampf. Ein unbekannter Käufer zahlt 86.000 Euro. 5. Die Stadt Oschatz investiert 56.000 Euro in neue Fenster fürs Bürgerhaus Schmorkau. 13. Die Sonderschau „Puppen bitten zu Tisch“ wird im Museum Oschatz eröffnet. 17. Maskenmuffel bewirft Kassiererin im Edeka-Markt mit Münzen. 19. Betonwerk Oschatz blickt auf 30-jähriges Bestehen zurück. 19. Tennisverein Oschatz feiert 100. Geburtstag. 25. Die neue Kegelbahn im Platsch-Bad wird eingeweiht 26. Autohaus Schmidt feiert 30-jähriges Bestehen.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die defekte Rathausturmuhr wird von Tom Träger am 2. September ausgebaut. Quelle: Christian Kunze

Oktober

2. Neues Herzecho-Hochleistungsgerät ermöglicht in der Collm-Klinik räumlichen Blick auf die Blutpumpe und präzise Diagnose. 6. Der Oschatzer Unternehmer Thomas Schupke investiert trotz Corona-Krise in „der werbeladen“ und „der computerladen“. 9. Die erste Saunanacht nach der Wiedereröffnung des Saunadorfes findet im Platsch-Bad statt. 10. Mädchen und Jungen aus der Oschatzer Grundschule „Collmblick“ demonstrieren für den Regenwald. 20. Mit der Rikscha zum Standesamt: Diesen neuen Service bietet Event-Moderator Stefan Bräuer an. 22. Der Altkreis Oschatz ist zum Corona-Hotspot geworden. 24. Die riesige Kaffeekannen-Sammlung im O-Schatz-Park bekommt Konkurrenz von Karls Erlebnisdorf. 30. Oschatzer Gastwirte kritisieren angeordnete Corona-Schließungen scharf.

Dr. Hans-Joachim Kolb mit der neuen Sonde für die Herzuntersuchung in Echtzeit. Quelle: Frank Hörügel

November

2. Oschatzer Turnverein sagt Weihnachtsturnen coronabedingt ab. 6. Marktbummel im Oschatzer Stadtzentrum ist nur noch mit Maske möglich. 9. Die Sanierung des Schlosses Striesa macht sichtbare Fortschritte, Familie Hoyer will 2021 hier einziehen. 9. Der Oschatzer Unternehmer Denis Korn will 2021 für die Grünen in den Bundestag einziehen. 11. Wegen der Corona-Einschränkungen gibt es in diesem Jahr keine Andacht und keinen Umzug zum Martinstag. 11. Der Oschatzer Carneval Club angelt sich den Rathausschlüssel vom Kämmerer – mit Abstand. 14. OAZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ startet und hilft in diesem Jahr der Verkehrswacht Oschatz. 17. Unbekannte stehlen Messingschilder an gespendeten Bäumen der Bürgerallee. 26. Oschatzer Weihnachtsbaum ist eine zwölf Meter hohe Blaufichte.

Marcel Mittler (l.) und Semso Smajlovic erneuern den Sims am Schloss Striesa. Quelle: Frank Hörügel

Dezember

1. Amerikanische Autos sichern Jobs in Oschatz-Glasseidenwerk gewinnt langfristigen Liefervertrag und investiert zwei Millionen Euro in neue Glasfasermattenanlage. 3. Döllnitzbahn muss in der Corona-Krise 25 bis 30 Prozent weniger Fahrgäste und Erlöse verkraften. 3. Die Apotheken in Oschatz, Dahlen und Wermsdorf sind mit dem Notdienstkreis aus Riesa fusioniert. 4. Oberbürgermeister Andreas Kretschmar übergibt nach Sanierung symbolisch Schlüssel an neuen Mieter des Oschatzer Bahnhofs. 5. Collm-Klinik nimmt wegen Corona-Überlastung nur noch Notfall-Patienten auf. 10. Bundeswehr hat keine Militär-Ärzte für Collm-Klinik. 12. Mitten im Lockdown eröffnet neues Ristorante in Oschatz. 18. In der PD Glasseiden GmbH wird eine neue Anlage zur Produktion von Glasmatten angeliefert.

Stefan Bräuer nennt seine Rikscha zu Ehren von Gertrud Schellenberger (99). Quelle: Frank Hörügel

Lesen Sie dazu auch: Die Jahresrückblicke 2019 aus Oschatz (Teil 1) und der Collm-Region (Teil 2).

Von OAZ/nie