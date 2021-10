Das zweite Leben der Oschatzer Boblegende Bogdan Musiol

Oschatz

Wenn zum Saisonauftakt in Altenberg vom 22. bis 27. November beim Bob-Europacup wieder die Bobschlitten den Eiskanal hinunter rasen, dann werden bei Bogdan Musiol aus Oschatz Erinnerungen wach. Genau 30 Jahre ist es her, dass er auf dieser Bahn Weltmeister im Viererbob geworden ist. Doch das war nur einer seiner vielen Erfolge. Musiol holte insgesamt sieben olympische Medaillen, wurde Weltmeister und Europameister im Zweierbob. Er gilt als der weltweit erfolgreichste Medaillensammler unter den Bob-Sportlern. Sein wichtigster Triumph? „Auf jeden Fall der Olympiasieg 1980 in Lake Placid“, sagt der 64-Jährige. In Lake Placid donnerte der DDR-Bob mit bis zu 154 Kilometer pro Stunde die Bahn runter.

Bogdan Musiol Autogrammkarte Quelle: Bärbel Schumann

Im Alter von 38 Jahren beendete Musiol 1995 seine sportliche Karriere. Viele Spitzensportler fallen dann erst mal in ein schwarzes Loch, andere knüpfen nahtlos im Privaten und im Beruf an ihre sportliche Erfolgsserie an. Wie war das bei Bogdan Musiol?

Eher zufällig zum Bobsport gekommen

Um das zu verstehen, muss seine Geschichte von Anfang an erzählt werden: Die Familie Musiol zog es in den 1960er-Jahren aus Polen nach Wermsdorf. Bei der BSG (Betriebssportgemeinschaft) Medizin Wermsdorf trainierte Bogdan als Leichtathlet und war vor allem als Kugelstoßer erfolgreich. Der Weg nach Leipzig zum Sportclub DHfK war vorgezeichnet.

Weltmeister in Lake Placid

1977 begann Musiol mit dem Bobsport, wurde ein Jahr später schon Weltmeister in Lake Placid. „Das war schon der Hammer, damit hatte ich nie gerechnet.“ Dabei ist er eher zufällig zu dieser Sportart gekommen. Mit

Die Medaille von den Olympischen Spielen 1980 in Lake Placid. Quelle: Frank Hörügel

seinen Eltern verfolgte Musiol – zu diesem Zeitpunkt wohnten sie noch in Wermsdorf – 1976 die Olympischen Spiele vor dem Fernseher. Meinhard Nehmer wurde mit seiner Truppe in Innsbruck Olympiasieger. Und Musiol sagte nach diesem Erfolg zu seiner Mutter: „Mutsch, die nächste Olympiade fahre ich mit Meinhard Nehmer.“

Zu alt – das will man als Sportler nicht hören

Damals hatte Musiol das erste Mal diesen Zukunftsblick, der sein Leben bis heute geprägt hat: „Jeder Gedanke hat die Tendenz, sich zu verwirklichen – wenn man fest daran glaubt. Das ist mir bei vielen Dingen so gegangen, die ich bildlich schon vor mir gesehen habe und die dann so gekommen sind.“ Mit seiner Bewerbung beim ASK (Armeesportklub) Oberhof hatte der sportliche junge Mann dann auch gleich Erfolg. Der ASK Rostock, wo sich Musiol gleichzeitig beworben hatte und als Segler ausgebildet worden wäre, meldete sich zu spät. Da war der Mann mit den blauen Augen schon an die Wintersportler vergeben.

Jahre der Umgewöhnung

Letztmals nahm Musiol 1994 an der Olympiade teil. „Ein Jahr später ist mir gesagt worden: Jetzt ist Schluss. Ich war ja schon älter. Als Sportler will man das gar nicht so hören. Das war schon schwierig. Ich habe Jahre gebraucht, um mich an das andere Leben zu gewöhnen.“ Mit seinem Kollegen Frank Bartholomäus eröffnete er nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn in Zella-Mehlis ein Fitnessstudio.

Scheidung von seiner ersten Frau

Nach Turbulenzen im Privatleben und der Scheidung von seiner ersten Frau zog Musiol nach Oschatz und eröffnete hier 1998 das Fitnessstudio Balance, das er heute zusammen mit seiner zweiten Frau Katy betreibt. Wie das Balance mal aussehen sollte, sah Musiol von Anfang an bildlich vor sich. Und seine Vision hat er auch Schritt für Schritt verwirklicht. Das Startkapital für das Fitnessstudio mit Bowlingbahn und Gaststätte hatte sich Musiol in seiner Zeit als Bobsportler zusammengespart. „Ich war ja sehr erfolgreich und konnte mir ein finanzielles Polster aufbauen. Es ist aber nicht zu vergleichen mit dem, was die Profis im Fußball oder Tennis verdienen.“

Bis heute hält sich der ehemalige Spitzensportler in Form, schwitzt mindestens einmal pro Woche an den Fitnessgeräten, spielt Tischtennis und fährt im Winter Snowboard. Nur die linke Hüfte macht ihm Probleme. Vielleicht rührt das noch aus seiner Zeit als Bobsportler her. „So genau kann man das nicht sagen.“

Kraftstrotzende Oberschenkel

Sein damaliges Wettkampfgewicht von knapp 100 Kilogramm hat der 64-Jährige bis heute gehalten. „Nur die Proportionen haben sich geändert. Ich hatte Riesenkeulen dran. Das waren ja damals schon 90 Kilogramm Beinmasse bei mir“, übertreibt Musiol und lacht. Als Bob-Anschieber brauchte er kraftstrotzende Oberschenkel.

Die Leidenschaft für die Musik wiederentdeckt

Im Juli nächsten Jahres feiert Musiol seinen 65. Geburtstag. Blickt er schon in Richtung Ruhestand? „Meine drei Söhne haben alle Super-Jobs und verdienen gut. Und keiner hat Interesse an dem hier. Also bleibt für mich: So lange machen, wie es geht.“

Boblegende Bogdan Musiol aus Oschatz ist jetzt auch als Musiker unterwegs. Quelle: Frank Hörügel

Im Fitnessstudio spielt also für Bogdan Musiol weiter die Musik – und das im Wortsinn. „Als Jugendlicher habe ich an der DHfK in Leipzig schon ab und zu mal Gitarre gespielt.“ Doch erst als Musiol nach zehn Jahren als Sportwart des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland im Jahr 2012 aufhörte, hatte er wieder mehr Zeit für dieses Hobby. „Da habe ich diese Leidenschaft wieder neu entdeckt – Gitarre, Singen und Mundharmonika. Das habe ich mir als Autodidakt beigebracht.“

Anheizer bei Partys

Musiol unterhält die Gäste bei Feiern in seiner Gaststätte oder auch beim After Work Club wie im August im Oschatzer Thomas-Müntzer-Haus. Aus dem Anschieber im Bobsport ist ein Anheizer bei Partys geworden. Dass aus der Boblegende noch mal eine Musiklegende wird – dieses Bild von seiner Zukunft hat Bogdan Musiol nicht. Dann wird es wohl auch nicht so kommen.

Von Frank Hörügel