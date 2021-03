Oschatz

In Altoschatz sollen, unweit der Neubauernsiedlung, Gärten für Eigenheime weichen. Das Vorhaben verzögert sich – pandemiebedingt. „Aktuell ist eine Erschließung erst nach 2024 vorgesehen“, informierte Kämmerer Jörg Bringewald jüngst im Stadtrat über geänderte Prioritäten.

Die Linken-Fraktion im Stadtrat lehnt das Vorhaben der Verwaltung generell ab. Als am Dienstagabend in der Stadthalle Einwände gegen die Planung auf der Tagesordnung standen, machte Fraktionsmitglied Peter Streubel dies nochmals deutlich – und stieß damit eine Diskussion über die Zukunft der Kleingärten in Oschatz im Allgemeinen an.

„Auf der einen Seite roden wir Grün, auf der anderen Seite rufen wir die Bürger dazu auf, für neue Bäume zu spenden“, sagte Streubel mit Blick auf die jüngste Initiative zu Nachpflanzungen in Oschatz-West. „Das ist mit gesundem Menschenverstand nicht zu erklären und konterkariert unseren Ruf als Gartenstadt.“ Wenn keine Mehrheit für den Erhalt der Parzellen gegeben sei, sollten die Pächter wenigstens vernünftig entschädigt werden.

Zahlreiche Gärten frei

Jörg Bringewald erklärte, dass aufgrund des Aufschubs im Jahr 2021 noch keine Verträge seitens der Stadt gekündigt werden. Ein Pächter habe bereits von sich aus gekündigt. Der Kämmerer verwies auf andere freie Gärten im Stadtgebiet. „Mittelfristig müssen wir das Bauland vorhalten, es gibt Interessenten für die Eigenheime, die dem Stadtrat bekannt sind, aber nicht öffentlich gemacht werden. Das erfolgt erst, wenn die Kaufverträge spruchreif sind.“

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bauamtsleiter Torsten Heinrich erklärte, dass man mit vier der betroffenen sechs Pächter bereits im Gespräch sei. „Wir sind im Kontakt mit dem Kleingartenverband Torgau-Oschatz. Im Bestand der dort vertretenen Sparten in Oschatz gibt es gut 150 leerstehende Parzellen. Da wird etwas zu finden sein.“ Ihm sei bewusst, so Heinrich, dass die Wiederbelebung dieser Gärten nicht von heute auf morgen gelinge. „Das ist ein Prozess, der unter anderem von unterschiedlichen Auffassungen zur Gartennutzung bei junger und älterer Generation geprägt ist. Wir können nichts übers Knie brechen, aber den Prozess begleiten.“

Hanel für Werbeoffensive

Katrin Hanel (Freie Wähler) verwies ebenfalls auf das Gros leerstehender Gärten und regte an, diese besser als bisher zu vermarkten. „Im vergangenen Jahr bin ich von Jugendlichen angesprochen worden, die einen Garten wollen und habe sie an die Stadt verwiesen. Wir sollten die Gelegenheit nutzen und solchen Interessenten, das, was wir haben, noch stärker anpreisen.“

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hanels Fraktionskollege Henry Korn erachtet den Erhalt der wenigen Parzellen nicht als vorrangig. „Eigenheimplätze sind wichtig, um Familien hier zu halten, Gärten auch. Allerdings sollten wir dafür an anderen Stellen suchen. Die Neubauernsiedlung ist ein Wohngebiet, kein Erholungsgebiet.“

Von Christian Kunze