Delitzscher Psychologien gibt Tipps für den Familienfrieden in Corona-Zeiten

Delitzsch

Ramona Kreuz ist Diplom-Psychologin und arbeitet für die Familienberatungsstelle der Caritas in Delitzsch. Sie, eine weitere Psychologin und zwei Sozialpädagogen helfen Familien in Krisensituationen. Auch jetzt, unter den erschwerten Pandemie-Bedingungen, stehen sie den Menschen im Landkreis Nordsachsen zur Verfügung.

Die Situation ist für alle neu

Frau Kreuz, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind für alle eine Ausnahmesituation. Was sind ihre Befürchtungen, vor allem für Familien, in denen die Situation auch so schon angespannt genug ist?

Die Befürchtungen sind groß, dass häusliche Gewalt und Kindeswohlgefährdungen zunehmen könnten. Wir haben allerdings auch den komplett entgegengesetzten Trend. Es gibt zwei Phänomene, die jetzt auftreten. Ein Teil unserer Klienten sagt, wir brauchen jetzt gar keine Unterstützung, sondern es schweißt uns eher mehr zusammen. Beispielsweise haben uns Eltern geschrieben, die sich wegen Konflikten untereinander in Beratung befinden, aber aktuell wieder gut an einem Strang ziehen und sich näher kommen. So etwas gibt es auch. Das ist aber eher bei Leuten der Fall, die viele Ressourcen haben. In sozial schwachen Familien könnte so ein Zustand eher krisenhafter werden. Deswegen sind wir und auch andere soziale Dienste weiterhin da.

Haben Sie bereits Hinweise darauf, dass die Übergriffe in der Region um Delitzsch im häuslichen Bereich zunehmen?

Nein. Das sind alles nur Vermutungen, aber sie liegen nahe. Wenn man auf engem Raum zusammen ist, können sich Konflikte verschärfen. In unserer Beratungsstelle haben wir keine Erkenntnisse, dass es vermehrt zu häuslicher Gewalt gekommen ist. Aus einer sozial schwachen Familie hatte ich aber bereits einen Anruf, weil es nicht einfach ist. Wir bleiben weiterhin Ansprechpartner, wenn es zu Gewalt im häuslichen Umfeld kommt. Und es gibt weitere Hilfsmöglichkeiten, zum Beispiel eine über das Jugendamt geschaltete Hotline.

Wie viel können Schulen oder Kitas normalerweise abfedern?

Eltern sind aktuell immens belastet. Sie haben ihre Arbeit und die Kinder noch zusätzlich. Das heißt nicht nur betreuen, sondern bei den Schulaufgaben helfen und auch eine Art Lehrer zu sein. Auch dabei kann es wieder zu Konflikten kommen. Das habe ich bereits von Klienten am Telefon gehört: Als es losging, hat es in der ersten Woche viele Aufgaben gegeben, wo die Kinder erst einmal dachten: „Oh Gott, wie viel ist hier zu tun.“ Und auch die Eltern waren völlig überfordert.

Nun sind die Kinder zu Hause. Wie können sich Familien organisieren?

Ganz wichtig ist eine Tagesstruktur. Wann stehen wir auf? Wann frühstücken wir? Wann beginnt die erste Arbeitseinheit und wann ist Pause. Man muss nicht alles auf einmal machen. Sind Eltern zuerst für die Kinder da oder steht ein berufliches Telefonat an? Was machen die Kinder in dieser Zeit? Ganz wichtig ist auch, dass sich Eltern vernetzen und soziale Medien nutzen, um Gruppen zu bilden und zu klären, wie seid ihr mit dieser Aufgabe klargekommen, wie versteht ihr sie? Das ist das A und O, sich gegenseitig zu helfen. Das gilt auch für den Partner. Es ist auch wichtig, dass Kinder genug Bewegung bekommen. Das sind sie von der Kita oder dem Hort gewohnt.

Kinder könnten während der fremden Situation Ängste erleben?

Zunächst einmal: In jeder Krise liegt eine Chance. Natürlich ist es schlimm, aber es ist nicht nur eine Katastrophe. Die Frage ist, was machen die Menschen daraus. Und wann haben wir uns nicht schon gewünscht: „Ich möchte mehr Zeit mit meinem Partner und den Kindern verbringen.“ Das haben wir jetzt und merken, es ist anstrengend. Dennoch, diese Möglichkeit sollten Eltern jetzt nutzen. Und ich rate, dass sich jeder auch einmal Zeit für sich nimmt. Und wenn die Konflikte zu groß werden, dass man einmal kurz den Raum verlässt, durchatmet und nicht versucht, alles sofort zu lösen, um Überreaktionen und sogar Gewalt zu vermeiden.

Wie können Eltern Sicherheit vermitteln?

Alles, was gerade passiert, ist neu und fremd für Kinder. Sie sehen, die Eltern und das Umfeld verhalten sich anders. Wir dürfen niemanden besuchen. Eltern sollten daher Ruhe bewahren und den Kindern ihre eigenen Ängste und Bedürfnisse nicht zu stark spüren lassen.

In der Schule und in der Kita herrschen klare Regeln. Das sind Orte, an denen sich die Kinder einordnen, während zu Hause öfter mal die Fetzen fliegen dürfen. Könnte es nicht für Eltern schwer werden, auf einmal streng aufzutreten?

Darin liegt die Schwierigkeit, dass jetzt alles in einer Häuslichkeit passiert und Kinder eventuell gewohnt waren, zu Hause ist es nicht so ganz ernst. Eltern sollten ganz deutlich erklären, dass wegen einer Krankheit jetzt öfter Hände gewaschen werden müssen und nicht mit den Nachbarskindern gespielt werden kann. Weil wir uns nicht anstecken wollen. Kinder wissen, dass es Krankheiten gibt.

Nicht rauszugehen heißt auch, auf eine Vielzahl sozialer Kontakte zu verzichten. Wie können Beziehungen präsent bleiben?

Man kann an die Oma, die man nicht sehen kann, Briefe schreiben, Bilder malen, etwas basteln. Man kann auch seine Freunde anrufen, auch Videoanrufe. Einer schickt etwas und es kommt etwas zurück. Das erhöht die Attraktivität und erhält die Kontakte.

Wie könne sich Familien bei Ihnen melden? Die Situation ist vermutlich auch für Sie neu. Wie läuft die Beratung?

Die Beratungen finden nicht mehr persönlich statt, sie können aber telefonisch vereinbart werden und wir können auch eine Konferenzschaltung machen – zum Beispiel für strittige Elternteile. Es funktioniert. Die Beratungsstelle ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr besetzt und die Angebote sind kostenfrei. Eine Teamassistentin in Delitzsch koordiniert die Anfragen und leitet sie zu den Beratern weiter, die dann die Telefontermine vereinbaren. Grundsätzlich gilt, dass alle Berater unter Schweigepflicht stehen.

Kontakt: Telefon: 034202 64544, E-Mail: familienberatung-delitzsch@ctm-magdeburg.de. Die Familienberatungsstelle der Caritas-Trägergesellschaft St. Mauritius (ctm) ist Teil des Sankt Martin Caritas Hilfeverbundes im Landkreis Nordsachsen. Beratungsräume gibt es in den Orten Delitzsch, Eilenburg und Schkeuditz.

Von Mathias Schönknecht