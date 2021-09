Demo für mehr Sicherheit auf der S 31 bei Mügeln

Mügeln

Rund 50 Radfahrer fanden sich am späten Freitagnachmittag an der Grundschule in Neusornzig zur Demo für Rad- und Fußwege entlang der S 31 ein.

Anschließend fuhren sie – gesichert durch Polizei und Sornziger Feuerwehr – gemeinsam auf der Staatsstraße S 31 zum Mügelner Stadtbad, wo sich die Demonstration auflöste.

Gemeinsame Forderung: Mehr Sicherheit

Das Anliegen, das alle Teilnehmer eint, ist die Verbesserung der Sicherheit für die nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer auf dieser viel und vor allem zügig befahrenen Straße. Widerspruch gegen deren Ausbau ohne Rad- und Fußwege gab es bereits ab 2011, als die Planungen noch im Gange waren. Ein Jahr später wurden diese Einwände abgewiesen.

Erste Demo nach langer Pause

Seit 2017 finden jährlich ein bis zwei Radfahrer-Demos für mehr Sicherheit auf diesem Autobahnzubringer statt. Wegen der Corona-Pandemie gab es seit dem Herbst 2019 bis zum Freitag eine längere Pause.

Mittlerweile gilt Tempolimit

Erreicht wurde seither etwas, was nicht bei allen Kraftfahrern auf Verständnis stößt, oft genug missachtet wird und vielen der Demonstrierenden nicht genügt: ein generelles Tempolimit auf 70 Kilometer pro Stunde zwischen Neusornzig und dem Abzweig am Mügelner Stadtbad.

Neuerlicher Planungsvorlauf nötig

„Vor 2025 passiert an dieser Straße nichts“, schildert Bürgermeister Johannes Ecke seinen Blick auf die Dinge. Um die vom Freistaat angekündigte Nachrüstung mit einem Radweg zu realisieren, benötige man Planungsvorlauf und eine Finanzierungszusage. Aber man müsse dieses Thema weiterhin im Gespräch halten, weshalb solche Kundgebungen und Demonstrationen sinnvoll seien.

Teilnehmer wollen mehr

Andere Teilnehmer wollen mehr. „Durch die Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit könnte man auf die Leitplanken verzichten, mit denen die Bäume am Straßenrand oder eben die Kraftfahrer vor einem Zusammenprall mit ihnen geschützt werden“, erläuterte Demo-Mitinitiator Holger Schilke der Oschatzer Allgemeinen.

Radfahrer demonstrieren zwischen Neusornzig und Mügeln für die Verbesserung der Sicherheit für die nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer Quelle: Axel Kaminski

Kritik am Spazierkurs des Freistaates

Für Janek Mücksch, Vorstandsmitglied des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Sachsen ist der fehlende Radweg ein Paradebeispiel für den Sparkurs des Freistaates. Einst habe Wirtschafts- und Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) den Bau von 100 Kilometer Radweg pro Jahr versprochen. Im vergangenen Jahr seien es lediglich sechs geworden.

Verkehrszählung unterstreicht Notwendigkeit

Gerade für die Strecke zwischen Mügeln und Neusornzig sei ein Radweg aber auch rechtlich geboten, denn laut der Zählung von 2015 passieren rund 3800 Autos pro Tag diesen Abschnitt, bei einem Anteil von acht Prozent Schwerlastverkehr. Bereits ab 2500 Fahrzeugen müsse ein straßenbegleitender Radweg gebaut werden.

Von Axel Kaminski