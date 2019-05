Mügeln

Das Kloster Sornzig wird am Mittwoch, dem 22. Mai, zur Werkstatt: genauer, zur interaktiven Schreibwerkstatt. Denn Dachdeckermeister Johannes Heine aus Grimma und Bestseller-Autorin Martina Rellin bringen ein unfertiges Buch mit.

Das unveröffentlichte Manuskript basiert auf dem Tagebuch von Heine, das er schrieb, nachdem er an Krebs erkrankt war. Rellin, ehemalige Chefredakteurin der Zeitschrift „Das Magazin“, die inzwischen selbst Bücher in Bestsellerauflagen („Klar bin ich eine Ost-Frau!”, „Göttergatten”) schreibt, hat einen Hang zu Lebensgeschichten direkt aus dem Alltag.

Tagebuch liefert Buchstoff

Sie sagt, sie habe sich in den Aufzeichnungen des Handwerkermeisters festgelesen. Und fand: Daraus müsse unbedingt ein Buch werden. Das soll im kommenden Herbst erscheinen.

Die Lesung „Vom Krebs zum Buch” ist auf diesem Weg eine Zwischenstation: Ein Test, wie das zusammen ausgearbeitete Manuskript beim Publikum ankommt. Das erfordert nicht nur eine Prise Mut, es spendet diesen auch.

Am Beispiel, wie sich Heine immer wieder aufgerappelt hat, lässt sich erfahren, wie sich einer solch niederschmetternden Diagnose begegnen lässt. Auch wie Angehörige oder Freunde einen Betroffenen unterstützen können, wird ausgelotet.

Vor-Ort-Termin auf der „Buchbaustelle“

Können in Schriftform gebrachte Erfahrungen anderen Menschen helfen? Auch dieser Frage wird nachgegangen und damit der Blick auf die Buchproduktion, das Bücher-Machen, gerichtet. In das kann an dem Abend direkt eingegriffen werden: Für den Feinschliff des Buches sind die beiden Autoren für Anregungen und Denkanstöße aus dem Publikum offen.

„Wir freuen uns, dass wir diese Werkstatt-Lesung, sozusagen direkt von der Buchbaustelle, bei uns anbieten können”, sagt Kerstin Helbig, die dem Stiftungsrat des Klosters vorsitzt und in Mügeln die Bibliothek leitet im Vorfeld.

Die Lesung am 22. Mai beginnt im Kloster Marienthal um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Stiftung Dr. Ludolf Colditz sind erwünscht. Aufgrund des begrenzten Platzes wird um eine Reservierung unter 034362/41012 gebeten.

Von Manuel Niemann