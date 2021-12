Den Taliban entwischt: Afghanen sicher in Oschatz

Oschatz

„I’m very happy“, sagt Monir Ahmad Farhad. Dass der dunkelhaarige Mann sehr glücklich ist, hat einen guten Grund. Monir Ahmad Farhad ist mit seiner Familie in letzter Minute den Taliban in Afghanistan entwischt. „Seit dem 7. Oktober sind wir in Deutschland“, erzählt er.

Als Journalist für die Bundeswehr gearbeitet

Bis zum Sommer arbeitete er als sogenannte Ortskraft für die Bundeswehr in deren Hauptstandort in Masar-i-Scharif im Norden Afghanistans. „Ich habe dort drei Jahre lang als Journalist fürs Radio gearbeitet und ein bis zwei Reportagen pro Tag gemacht“, erzählt er.

Taliban nahmen Feldlager in Masar-i-Scharif ein

Nachdem die Bundeswehr ihr großes Feldlager in Masar-i-Scharif im Sommer geräumt hatte, rückten die militant-islamistischen Taliban vor und nahmen die Stadt Mitte August kampflos ein.

Von diesem Zeitpunkt an schwebten die afghanischen Ortskräfte in Lebensgefahr. Sie mussten Racheaktionen der Taliban befürchten, weil sie die Bundeswehr unterstützt hatten.

Flucht nach Usbekistan

„Bevor die Taliban kamen, konnten wir nach Usbekistan fliehen“, beschreibt Monir Ahmad Farhad den Fluchtweg seiner Familie. Zwei Monate später konnte er schließlich nach Deutschland fliegen. „Am 7. Oktober sind wir in Berlin gelandet“, so der Afghane. Von hier aus ging es nach Oschatz, wo die Familie seitdem in einem Mehrfamilienhaus – unter einem Dach mit anderen Flüchtlingsfamilien – wohnt.

Erst einmal Deutsch lernen

Wie geht es jetzt weiter mit Monir Ahmad Farhad und seiner Familie? „Erst mal muss ich Deutsch lernen. Wie es dann weiter geht, wird sich zeigen. Auf jeden Fall will ich nicht zu Hause sitzen bleiben.“

Betreuung durch das DRK

Für die Betreuung der Flüchtlingsfamilien in Oschatz und Umgebung ist das DRK Torgau-Oschatz zuständig. Flüchtlingssozialarbeiterin Janin Gjokaj unterstützt nicht nur die Familie Farhad, sondern noch zwei weitere Familien aus Afghanistan, die in zwei Dörfern nahe Oschatz wohnen. Auch dabei handelt es sich um afghanische Ortskräfte. Insgesamt waren in Afghanistan 4590 Ortskräfte mit 19 966 Angehörigen zur Unterstützung der Bundeswehr und deutscher Ministerien im Einsatz. Ihnen wurde nach der Machtübernahme der Taliban von deutscher Seite eine Ausreise nach Deutschland zugesichert. Ein großer Teil dieser Menschen konnte jedoch Afghanistan bisher noch nicht verlassen.

Geschenke vom Rotary Club Torgau-Oschatz

Die afghanischen Ortskräfte, die in der Region Oschatz ein neues Zuhause gefunden haben, werden nicht nur von den Mitarbeitern des Roten Kreuzes unterstützt. Auch der Rotary-Club Torgau-Oschatz will den Afghanen zeigen, dass sie hier willkommen sind. Sozusagen als Begrüßungs- und Weihnachtsgeschenk überreichten jetzt Holger Schilke und Anja Helbig als Vorstandsmitglieder des Rotary-Clubs den Kindern der Familie Farhad kleine Geschenke. „Wir möchten sozial benachteiligte Familien unterstützen“, sagte Anja Helbig bei der Übergabe.

Der Rotary Club stellte das Geld für den Kauf der Geschenke zur Verfügung, die von Anja Kohlbach und Janett Rohnstock vom soziokulturellem Zentrum E-Werk gekauft und liebevoll eingepackt wurden.

Von Frank Hörügel