Denise Wendt: Erst Wahlkampf in Oschatz, dann Bundesvorsitz in Würzburg

Oschatz/Wurzen

Denise Wendt war in diesem Jahr als Direktkandidatin der Freien Wähler für den Sächsischen Landtag viel in der Oschatzer Region unterwegs. Das Mandat bekam sie nicht. Dafür ist sie jetzt Mitglied des Bundesvorstandes der Freien Wähler. Die 25-Jährige wurde jetzt mit 65,5 Prozent der Stimmen auf dem Bundesparteitag in Würzburg in das Amt der stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. „Die Entscheidung fiel sehr kurzfristig am Abend vor dem Parteitag“, erzählt die Zschornaerin (Gemeinde Lossatal, Landkreis Leipzig). „Ich wurde von verschiedenen Mitgliedern anderer Landesverbände angesprochen und aufgefordert, zu kandidieren.“

Von OAZ