Denken und andere Leistungen

Region

Am Kunden-WC meiner Buchhandlung steht: „Für unsere Kunden – Amazon-Kunden gehen bitte bei Amazon auf die Toilette“. Logisch, die meisten anderen Geschäfte verrichten sie auch dort. Der Lockdown trifft den Einzelhandel und lässt Onlinehändler jubeln, ebenso Supermarktinhaber. Im Discounter gibt’s alles, auch nicht Lebensnotwendiges, nur kein Corona. Da trifft man jeden. Der ideale Ort zum Feiern!

Lokale Impfzentren

Ein ideales Impfzentrum für Nordsachsen ist die Stadthalle Belgern, entschied der Freistaat Sachsen. Oschatzer dürfen auch in der Sachsen-Arena Riesa immunisiert werden, entschied unser Landrat. Jedoch sind im Hotspot Altkreis Oschatz lokale Zentren besser. Die Brauerei Dahlen, das Platschbad oder Schloss Hubertusburg sind gerade leer und ungenutzt – ideale Standorte!

Keine Ausrede für Defizit

Gegen mangelnde Bildung hilft kein Impfstoff. Kognitive Fehlleistungen treten in der Pandemie – wie weitere Benachteiligungen – krass zu Tage. Da geben Busreiseunternehmen nach einem illegalen Halt in Salzburg an, man habe nicht in jener Stadt gestoppt, sondern in Österreich. Da schreiben Teilnehmer der Querdenken-Demo in Berlin, die dort vermeintlich anwesenden eine Millionen Bürger seien zehn Prozent des deutschen Volkes. Im Gegensatz zu der jetzigen Schülergeneration können diese Menschen sich aber nicht damit herausreden, dass sie monatelang keinen Präsenzunterricht hatten.

Begründung für gehortetes Klopapier

Zurück zu realen Fakten: In unserem Körper sind laut Virologe Alexander Kekulé 240 Milliarden Zellen an der Verdauung beteiligt, nur 180 Milliarden an der Leistung des Gehirns. Das erklärt geistige Aussetzer und gehortetes Klopapier. Gibt’s Hakle und Co. eigentlich bei Amazon?

Von Christian Kunze