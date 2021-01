Der Katzentreppen-Streit von Oschatz

Oschatz

Erika Keller weiß nicht mehr weiter. Immer wieder betont sie, dass es ja zur Zeit so viel wichtigere Themen gibt, doch sie kann die Entscheidung des Vermieters ihrer Wohnung einfach nicht verstehen. Mit ihren 73 Jahren ist sie nicht mehr die Jüngste und hat Probleme mit den Knien. Einige schwere Schicksalsschläge hatte sie bereits zu verkraften. So schöpft die Oschatzerin Kraft durch ihren Kater Karli. Dass sie diesen in ihrer Wohnung halten darf, hat sie schriftlich beantragt. Erst mit der Zusage des Antrags auf Katzenhaltung, den sie am 20. August 2018 gestellt hatte, entschied sie sich, den Kater bei sich aufzunehmen. „Sonst hätte ich mir kein Haustier angeschafft“, betont Erika Keller.

Ein Bekannter baute die Katzentreppe

Das ist die Katzentreppe. Quelle: privat

Anzeige

Doch derzeit geht es ihr eigentlich gar nicht direkt um die Katze. Vielmehr um den Weg, den die Katze nimmt, um von draußen zurück in die Wohnung zu gelangen. Von einem Bekannten wurde für den kleinen schwarzen Karli eine Katzentreppe gebaut und diese im Mai 2019 aufgestellt. „Diese Leiter behindert keine Rettungswege und beschädigt weder das Gebäude noch den Lack vom Balkon. Sie wurde auch weder angeschraubt noch angebohrt“, betont die Mieterin.

Mehrfach kamen Mitarbeiter der Wohnstätten vorbei, nie wurde diesbezüglich etwas gesagt – bis sie vor einigen Monaten schließlich darauf angesprochen und ihr mitgeteilt wurde, dass sie für die Treppe eine Genehmigung benötigt. Dies war ihr in keinster Weise bewusst, woraufhin sie umgehend einen Antrag auf Genehmigung der Katzentreppe stellte. Doch dann nahm das Unglück seinen Lauf. „Den Antrag habe ich am 12. Oktober 2020 gestellt. Ich habe mehrfach betont, dass ich darauf achte, dass keine Schäden am Balkon entstehen. Dennoch kam kurz darauf die Ablehnung“, erinnert sie sich. Diese enthielt keine Begründung für die Entscheidung, woraufhin Mieterin Erika Keller in Widerspruch ging, da sie die Entscheidung nicht nachvollziehen konnte.

Erneute Ablehnung

Daraufhin dann die Erklärung der Wohnstätten und die erneute Ablehnung: „Entscheidungen über bauliche Änderungen beziehungsweise Veränderungen des äußerlichen Erscheinungsbildes obliegen der Entscheidungskompetenz des Eigentümers. Die Katzenleiter verändert das äußere Erscheinungsbild des Hauses.“ Zudem wurde darauf hingewiesen, dass Erika Keller die Leiter bis zum 30. November zu demontieren habe. Das tat sie. Und nun?

Kater Karli, hier mit Besitzerin Erika Keller, interessiert sich für die Welt außerhalb der Wohnung. Quelle: Christian Kunze

Erika Keller war bereits von 1978 bis 2000 Mieterin bei den Wohnstätten Oschatz. „Ich habe mich immer sehr wohlgefühlt. So habe ich 2018 diesen Schritt noch einmal gewählt und bin hierher gezogen. Ich möchte diesen Schritt nicht wegen einer Katzentreppe bereuen“, bedauert sie. Die Abnahme der Katzenleiter war nicht nur für sie, sondern viel mehr noch für ihren Kater eine große Umstellung. „Halb 8 möchte er raus. Gegen halb 9 kommt er wieder. Und das Ganze dann noch etwa fünf bis sechs Mal am Tag. Einige Bewohner, die nie etwas gegen ihn hatten und auch nicht verstehen, warum die Katzentreppe abgenommen werden musst, lassen ihn manchmal in den Hausflur. Aber das ist auch keine gute Lösung, da ich es auch nicht immer mitbekomme.“

An Oberbürgermeister gewandt

Erika Keller hatte sich auch hilfesuchend an den Oberbürgermeister gewandt, der ihr wiederum den Kontakt zu den Wohnstätten selbst vermittelte. „Ich kam mir schon etwas dämlich vor, wegen einer Katzentreppe zum Bürgermeister zu gehen. Doch es liegt mir sehr am Herzen. So hatte ich schließlich am 3. Dezember einen Termin bei den Wohnstätten.“ Dieser lief nicht sehr gut, sagt die 73-Jährige. Da sie keine Begleiterin dabei haben durfte, fehlte ihr die Schlagfertigkeit, auf verschiedene Fragen und Aussagen richtig zu antworten, was sie heute sehr bedauert. So blieben für sie Fragen offen, wie zum Beispiel: Was kann man ändern, damit es erlaubt ist? Welche Alternative gibt es?

Ihr Balkon befindet sich in der ersten Etage. Wäre dieser weiter oben, wäre sie nie auf die Idee gekommen, eine Katzenleiter anzubringen. „Es gibt doch so viele andere Probleme. Viel schlimmere als eine kleine Katzenleiter. Warum greift man dann hier mit einer solchen Härte durch?“

Karli will an die frische Luft

Ähnlich getroffen hat es auch einen Mann in der Nähe. Ebenfalls Mieter bei den Wohnstätten, ebenfalls Katzenbesitzer und auch er musste die Katzenleiter, die er bereits sechs Jahre hatte, abbauen. „Bei ihm war die Leiter durch die Büsche sehr gut verdeckt. Sie wurde kaum bemerkt und somit beeinträchtigte sie auch nicht das Erscheinungsbild.“

Karli ist gerade erst zwei Jahre alt. Erika Keller hätte sich einen Stubenkater gewünscht, der damit zufrieden ist, nur in der Wohnung zu bleiben. Doch dem ist nicht so. Er will raus, er will die Gegend erforschen. Das ist ganz natürlich. So ließ sie ihn kastrieren und nun genießt er die Zeit an der frischen Luft. Wenn Erika Keller nicht da war, konnte er mit der Leiter auf den Balkon gelangen und dort gemütlich auf sie warten. Die Oschatzerin musste nur die Balkontür öffnen und ihn wieder hineinlassen. „Wenn der Rasen unten gemäht wurde, habe ich die Leiter immer sofort weggenommen. Das hat die Arbeiter nie gestört. Auch im Internet gibt es viele Angebote für Katzenleitern. So viele Menschen haben sie. Warum wird es dann bei uns abgelehnt?“

Als die Leiter plötzlich weg war, merkte man Karli die Umstellung deutlich an. „Er war ganz durcheinander und hat nach seiner Leiter gesucht. Er ist sogar bereits vom Balkon gesprungen. Das ist für seine Gesundheit natürlich nicht gut.“ Er maunzt, wenn er unter dem Balkon ist und rein möchte. Nicht immer bekommt Erika Keller dies mit. Immer wieder geht sie die Treppen rauf und runter. Immer wieder geht sie auf den Balkon und schaut, ob Karli nach Hause kommt. Letztendlich bleibt ihr nichts anderes übrig, als die Entscheidung der Wohnstätten zu akzeptieren.

Antwort der Oschatzer Wohnstätten

Auf Anfrage dieser Zeitung antwortete der Geschäftsführer der Oschatzer Wohnstätten, Marc Etzold: „Grundsätzlich genehmigen wir als Oschatzer Wohnstätten keine Anbauten an Balkonen wie Katzentreppen. Zum einen ergibt sich dies aus den Bauvorschriften wie der sächsischen Bauordnung. Hier ist geregelt, dass es sich bei einem Balkon um ein Bauteil handelt, welches keine brennbaren Bestandteile enthalten darf, da es als zweiter Flucht- und Rettungsweg dient. Die Balkone bestehen aus Betonplatten, Stahl- beziehungsweise Aluminiumstützen und nicht brennbaren Verkleidungen. Deshalb verbietet es sich schon aus Brandschutzgründen hier ein brennbares Bauteil anzubringen. Sollten wir dies wissentlich dulden und im Brandfall käme es zu einem Personenschaden, wäre dies strafrechtlich für uns relevant und dieses Risiko ist untragbar.“

Weiterhin schreibt er: „Zum anderen sind die Halter von Haustieren verpflichtet, die Hinterlassenschaften ihrer Haustiere zu beseitigen. Bei einer freilaufenden Katze wie im Fall von Frau Keller ist es für Frau Keller gar nicht möglich, Kot und Urin des Tieres zu beseitigen. Im Wohngebiet Straße der Einheit/Am Wasserturm und Burgstraße gibt es vermehrt Meldungen über Tierkot, insbesondere auf den Wäscheplätzen. Wir sind hier allen Mietern verpflichtet und können nicht auf der einen Seite den unkontrollierten Freilauf erlauben und dann die Kotbelästigung beseitigen.“

So wird es wahrscheinlich für Erika Keller und Karli kein Wunder im neuen Jahr in Form der Erlaubnis einer Katzentreppe geben. Das wäre der Wunsch der Rentnerin gewesen.

Von Kristin Engel