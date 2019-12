Der König aus dem Kuhstall

Malkwitz/Region

Für Kinder und Jugendliche in der Collm-Region haben die Weihnachtsferien begonnen. Doch nicht alle können schon lange ausschlafen oder den Tag vertrödeln. Für viele Mädchen und Jungen ist am Dienstag noch einmal Generalprobe angesetzt – sie sind es, die am Nachmittag und abends überall in den Kirchen die Weihnachtsgeschichte erzählen.

Über 2000 Jahre alte Geschichte

In zahlreichen Krippenspielen können Besucher wieder mit verfolgen, wie sich vor über 2000 Jahren der Zimmermann Josef mit seiner Frau Maria auf den Weg machte, um ein Gebot des Kaisers Augustus zu erfüllen: Der Herrscher hatte verfügt, dass sich zur Volkszählung jeder in seiner Geburtsstadt registrieren lassen musste. Eine Anordnung, die rigide umgesetzt wurde, davor konnte sich auch das junge Paar nicht drücken, obwohl Maria hochschwanger war.

Die ganze Welt unterwegs

Weil alle Welt auf den Beinen war, fanden die beiden kein Zimmer in einer Herberge – ganz so als würde man heute versuchen, kurzfristig ein Hotel-Schnäppchen über Silvester zu ergattern. Nach langem Klinkenputzen brachte Maria ihr Kind schließlich in einem Stall zur Welt, was bei Schriftgelehrten, Hirten und den Mächtigen selbst zu einiger Verwirrung führte: Der von Gott gesandte Erlöser, ein König, geboren in einem Stall?

Um diese denkwürdigen Umstände drehen sich die Darbietungen an Heiligabend in den Christvespern. „ Bethlehem! Das soll wohl ein Scherz sein“, schimpft dann auch der von Tom Dworak gespielte Hauptmann im Malkwitzer Krippenspiel. Das Kaff habe keinen König, keinen Palast und nicht einmal eine vernünftige Kneipe. „Wo soll dort der Königssohn herkommen, aus dem Kuhstall oder was?“ macht er seinem Unmut Luft.

Darsteller teils seit Jahren im Einsatz

Der Schüler gehört zu dem gut einem Dutzend Darsteller, die in der kleinen Malkwitzer Dorfkirche mit viel Einsatz die Geschichte lebendig werden lassen. Unter der Regie von Gemeindepädagogin Karen Sehn setzen sie das Krippenspiel „Licht in der Finsternis“ von Christoph Birkner um. Weil der Autor in seinen sechs Szenen keine Engel vorgesehen hat, die aber unbedingt an Heiligabend dazu gehören, hat Karen Sehn den Auftritt der Jüngsten kurzerhand selbst dazu geschrieben. Gespielt wird das Stück von Schülern aus Calbitz und Malkwitz. „Außerdem unterstützen uns noch zwei Mädchen aus Nachbarorten“, freut sie sich. Auf viele könne man bereits seit Jahren zählen, neue Kinder, die einsteigen könnten, gebe es dagegen leider immer weniger. „Umso toller, dass alle, die hier mitspielen, so treu dabei sind.“

Die Christvesper in Malkwitz beginnt am Dienstag um 16.30 Uhr.

Von Jana Brechlin