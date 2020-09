Collm-Region

Der Landkreis Nordsachsen lässt ab Donnerstag die Fahrbahnen von drei Kreisstraßen in der Region reparieren. Dadurch kommt es zu Verkehrseinschränkungen.

Gebaut wird unter anderem an der K 8947 zwischen Reppen, Haage und Raitzen.Hier wird nach Angaben des Landratsamtes die Oberfläche mit Bitumenemulsion behandelt und anschließend doppelt mit Splitt abgestreut. Die Arbeiten finden unter Vollsperrung statt.

Auf der K 8947 ist in Nasenberg das gleiche Prozedere vorgesehen, nur das hier der Splitt nur einfach aufgetragen werden soll. Der Verkehr werde halbseitig an der Baustelle vorbei geführt. Gleiches ist in Wadewitz bei Borna geplant, wo ab Donnerstag an der K 8938 gebaut werden soll.

Das Landratsamt beziffert die Kosten der drei Reparaturmaßnahmen auf insgesamt 28 000 Euro. Ziel sei es, Risse zu beseitigen und Unebenheiten der Fahrbahn auszugleichen. Vorgesehen sei, dass die Arbeiten bis zum kommenden Freitag abgeschlossen werden. Nach etwa drei Wochen werde der überschüssige Splitt abgekehrt.

Nach Angaben der Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ haben diese Baustellen keinen Einfluss auf den Linienverkehr.

Von Axel Kaminski