Der „Oschatz Effekt“ bei den aktuellen Arbeitsmarktzahlen

Collm-Region

Ende der vergangenen Woche hat die Agentur für Arbeit Oschatz die Arbeitsmarktzahlen für Januar 2021 veröffentlicht. In dieser Statistik beweist sich erneut der „Oschatz Effekt“. Der Effekt besteht darin, dass der Arbeitsmarkt der Collm-Region relativ träge ist und nur langsam auf konjunkturelle Schwankungen reagiert. Dies bedeutet allgemein: Gehen im Landkreis Nordsachsen die Erwerbslosen zahlen rapide runter, sinken im Oschatzer Raum die Arbeitslosenzahlen nur verhalten. Diese Theorie funktioniert auch andersherum – steigen die Arbeitslosenzahlen in Nordsachsen, ist der Anstieg in der Collm-Region moderat.

Dies ließ sich auch jetzt bei den Arbeitsmarktzahlen für den Januar 2021 beobachten. Insgesamt liegt die Erwerbslosigkeit in Nordsachsen bei 7,3 Prozent. In Oschatz liegt diese unterdurchschnittlich bei 6,9 Prozent. Damit ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Torgauer und Eilenburger Region höher. Nur Delitzsch steht besser da.

Auch im Jahresverlauf sind die Oschatzer Arbeitszahlen nicht so schlecht wie manchmal vermutet. Im Januar 2021 waren in der Collm-Region 2012 Menschen ohne Beschäftigung. Ein Jahr zuvor im Januar 2020 waren es 1985 Menschen, die keine Arbeit hatten. Dies macht einen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Vergleich zum Vorjahr von 1,3 Prozent aus . Dabei wirkt sich allerdings zusätzlich die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld auf die Arbeitslosenzahlen aus. Dieses Arbeitsmarktinstrument sorgt derzeit dafür, dass die Erwerbslosenzahlen nicht höher steigen.

Ein Blick auf die Altersstruktur verdeutlicht auch einen Trend: In der Collm-Region sind es vor allem Menschen ab dem 50. Lebensjahr, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind.

Von Hagen Rösner