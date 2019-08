Oschatz

Es steckt jede Menge Power in dem ehemaligen Oschatzer. Und genau diese Energie, diese Entdeckungslust, dieses Fieber darauf, große Ziele zu erreichen, benötigt er. Denn Sven Wolf will hoch hinaus, und das nicht nur im übertragenen Sinne. So ist es erst wenige Monate her, dass er den 6961 Meter hohen Aconcagua erklommen hat, den höchsten Berg des amerikanischen Doppelkontinents sowie den höchsten Berg außerhalb Asiens.

Bergsteiger Sven Wolf Oschatz Quelle: privat

Sport prägt den 42-Jährigen schon sein ganzes Leben lang. Bereits als Steppke probierte er sich im Fechten im Verein „Einheit Oschatz“ aus. Mit großem Erfolg. Er wurde zum Sportclub nach Leipzig delegiert, betrieb von da an den Fechtsport auf Leistungssportniveau und focht mit dem Degen bei nationalen und internationalen Turnieren. Wenn der ehemalige Oschatzer, der heute im bayerischen Ansbach wohnt, zurückdenkt, fallen ihm viele spannende Gefechte ein, so zum Beispiel gegen den späteren Europameister Jörg Fiedler. „Ich bin damals sehr herumgekommen. Tolle Zeit, toller Sport.“ Doch auch sein weiteres Leben war vom Sport bestimmt. Nach Abschluss seines sportwissenschaftlichen Studiums an der Uni Leipzig arbeitete er als Trainer und Therapeut in einer Orthopädischen Praxis, als Sportlehrkraft an einer Berufs- und Fachoberschule in Bayern und schließlich bei der AOK in Baden-Württemberg, wo er heute als Koordinator Firmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement betreut. „Ich sage immer: Ich bin Sachse, der in Bayern wohnt und in Baden-Württemberg seine Brötchen verdient.“

In den Alpen

Wann immer es die Zeit zulässt, zieht es ihn in die Alpen. Sein erster Berg dort war der 4017 Meter hohe Weissmies im schweizerischen Wallis. „Das war damals für mich ein sensationelles Erlebnis. Zusammen mit meinem Vater und einem Oschatzer Team ging es über Gletscher, wir mussten uns anseilen und mit Steigeisen und Pickel ging es aufwärts. Der Weissmies war für mich das erste große Bergabenteuer. Als ich dann nach Bayern zog, waren die Berge nicht mehr weit weg.“ Gemäß seiner Maxime „Das Können ist des Dürfens Maß“ bestieg er in den vergangenen Jahren einige 4000er in den Alpen und erfüllte sich 2017 sein Traumziel: den Mont Blanc. „Der Monarch der Alpen hatte mich schon immer fasziniert.“ Danach war klar: Er will noch höher.

Auch in den Alpen – hier am Mont Blanc – hat Sven Wolf viele Gipfel bezwungen. Quelle: privat

2018 ging es zum Kilimandscharo, mit fast 6000 Metern das höchste Bergmassiv Afrikas. Dabei lernte er jedoch seine Grenzen kennen. „Ich hatte mich mit einem Freund direkt in Tansania getroffen. Ich dachte, ich fliege mal schnell runter und wir besteigen gemeinsam den Berg innerhalb von sechs Tagen. Das war allerdings sehr naiv ...“ Bis auf 5745 Meter ging es gut. Dann bemerkte Sven Wolf bei sich starke Gangstörungen und Schwindelgefühl – und er wusste, er musste schnell wieder hinunter. „Die Zeit war einfach zu kurz, um sich zu akklimatisieren.“ Dieses Scheitern warf ihn jedoch nicht zurück. Im Gegenteil! Die Erfahrung ermutigte ihn, sich ein noch höheres Ziel zu stecken, die Expedition auf den Aconcagua Anfang 2019. „Ich wollte mir einfach nur beweisen, dass ich mit einer besseren Vorbereitung solche Höhen bewältigen kann.“

Spontane Wetterstürze

Der Aconcagua liegt in Argentinien und ist die höchste Erhebung der 7500 Kilometer langen Bergkette der Anden. Er überragt seine Nachbarn um etwa 1500 Meter – verbunden mit seiner Nähe zum Pazifik, der häufig spontanen Wetterstürze und der kalten Höhenstürme ist er eine absolute Herausforderung für Bergsteiger. Auf dem Aconcagua gibt es zudem weniger Sauerstoff als im Himalaya auf der gleichen Höhe, und die Winde auf dem Berg erzeugen Bereiche von niedrigem Luftdruck, die diese Auswirkungen verstärken. Somit gilt der Aconcagua als ein kleiner 8000er, da er an die Bergsteiger die gleichen physischen und psychischen Anforderungen stellt.

Rückhalt der Familie: Seine Frau unterstützt Sven Wolf. Quelle: privat

Zusammen mit zwei Freunden wollte Sven Wolf das Abenteuer meistern. „So etwas wie beim Kilimandscharo wollte ich nicht noch einmal erleben. Daher wollte ich mich bereits in Deutschland vorakklimatisieren. Ich ließ mir einen Höhengenerator zukommen. Dieser simuliert den Sauerstoffgehalt in großen Höhen. So erzielt man im Körper den Anpassungseffekt.“ Einen Monat lang schlief er zuhause im Höhenzelt. Zudem stieg er mit Atemmaske auf den Rad-Ergometer, absolvierte viele Läufe in der Kälte, trainierte seine Kraft im Fitnessstudio.

Eingehtour auf einen Dreitausender

Am 31. Januar dieses Jahres war es dann soweit. Nach einem kurzen Stopp in der argentinischen Stadt Mendoza, wo die Expeditionsteilnehmer die Bergsteigergenehmigung für den Aconcagua erhielten, ging es in die Anden und zu einer ersten Eingehtour auf einen der umliegenden Dreitausender. Am nächsten Tag wurden sie weiter zum Eingang des Aconcagua-Nationalparks gebracht. Nach kurzer Registrierung wanderten sie zum Camp Confluencia auf 3450 Meter und weiter bis zur imposanten und vereisten Südwand des Aconcagua, die etwa 3000 Meter senkrecht in die Höhe ragt. Dann wartete noch der lange Marsch über 18 Kilometer ins 4370 Meter hoch gelegene Basecamp Plaza de Mulas. „Bereits die Reise zum Basislager war spektakulär. Wir waren mit Mulis unterwegs, die unser Gepäck transportierten. Die Berge leuchteten in braunen und orangenen Farbtönen und wir mussten zahlreiche Bäche überqueren. Im Plaza de Mulas trafen wir dann auf ein großes Zeltlager mit vielen Expeditionen.“

Gemeinschaft der Abenteurer

So lernte er interessante Leute kennen, zum Beispiel Hubert aus Österreich, der bereits auf dem Mount Everest stand und sich nun vorgenommen hatte, die höchsten Berge aller Kontinente zu besteigen. Oder Peter, der aus Rumänien stammt, in Deutschland zum Millionär wurde und seit sechs Monaten allein durch Südamerika reiste. „Wir waren eine tolle Gemeinschaft aus Abenteurern, die alle das gleiche Ziel verfolgten – einmal auf dem Dach Amerikas zu stehen.“ Leider war für einige der Teilnehmer der Traum bereits im Basecamp vorbei. „Dreiviertel aller Bergaspiranten hatten mit Durchfall zu kämpfen, waren höhenkrank oder stark erkältet.“ Auch seine zwei Freunde, mit denen er auf dem Gipfel stehen wollte, erwischte es. „Zum Glück gab es einen Lagerarzt und einen Helikopter. Ich fand es wirklich toll, dass alle vernünftig waren und sich für den Abbruch entschieden. Es mit aller Macht durchzudrücken, bringt nichts. Das geht in diesen Höhen schlimm aus.“

Lager am Aconcagua Quelle: privat

In den folgenden Tagen unternahm das Team noch eine Akklimatisationstour zum nahen Cerro Bonete auf 5050 Meter, bevor es an die Vorbereitung zur Besteigung des Aconcagua ging. In den nun bevorstehenden elf Besteigungstagen mussten die drei Hochlager Camp Plaza Canada (5050 Meter), Camp Nido de Condores (5522 Meter) und Camp Berlin (5923 Meter) selbstständig errichtet und mit Kochern, Zelten und Lebensmitteln bestückt werden. „Das bedeutete ein ständiges bergauf und bergab – das war richtig zermürbend. Wir haben am Tag 5000 bis 6000 Kalorien verbrannt. Die konnten wir mit unserer Trekkingnahrung nicht kompensieren. Am Ende der Expedition hatte ich vier Kilo abgenommen. “

Bis zu minus 30 Grad

Obwohl es in Südamerika zu der Zeit Sommer war, herrschten in diesen Höhen bis zu minus 30 Grad. Und Wetterumschwünge sind hier Normalität. Auch Sven Wolf lernte die berüchtigten Sturmtage kennen. Drei Tage steckten sie im Basecamp fest. „Es herrschten mächtige Winde von bis zu 100 Kilometer pro Stunde und Schneefall. Ich war in der Nacht allein im Zelt. Es war stockdunkel und der Sturm hatte das Zelt bis auf meinen Schlafsack heruntergedrückt. Im Zelt lagen riesige Steine. Ich hatte mich erst gewundert, was diese dort sollten. Dann war es mir klar. Ich wäre sonst samt dem Zelt weggeflogen.“

Auf die Sturmtage folgte eine Schönwetterperiode. Doch Ende Februar geht die Bergsteigersaison zu Ende. Das bedeutete, dass ihnen die Zeit weglief, da das Camp abgebaut werden sollte. „So entschieden wir uns, dass wir direkt ins zweite Lager aufsteigen – also von 4370 bis auf 5522 Meter. Das war ein ganz schöner Ritt. Man geht in Zeitlupe hinauf.“ In sieben Stunden hatten sie es geschafft. Er erinnert sich an zwei russische Bergsteiger, die in diesen Höhen bei Minusgraden nur mit Unterhose bekleidet Yoga machten, während Sven Wolf mit Daunenjacke, Handschuhe und Mütze noch immer fror.

Kaum noch Sauerstoff

So ging es dann zum dritten Hochlager. „Dort oben gibt es kaum noch Sauerstoff. Oft wurde ich gefragt, wie man dort schlafen kann. Im Halbsitz! Damit die Lunge frei ist und man tief ein- und ausatmen kann. In diesen Höhen schläft man auch zu dritt im Zelt, damit es nicht ganz so kalt ist und man die anderen im Blick hat.“

Erst registrieren, dann den Berg besteigen. Quelle: privat

Am Gipfeltag ging es um 3 Uhr raus, „Das war nicht angenehm, es war kalt, dunkel, eng und das Innenzelt war samt Schlafsack komplett nass. Ich habe mir immer wieder gesagt, Sven, es ist nur ein Tag in deinem Leben – also ziehe es jetzt durch.“ Nun hieß es anziehen, Eis schmelzen und Teewasser kochen. Um 5 Uhr war Start. Schließlich erreichten sie den Quergang zur berühmt-berüchtigten Canaleta. „Vor der Canaleta oberhalb von 6600 Meter hatten wir alle großen Respekt.“ Mit ihrem groben Geröll und zahllosen Blöcken bildet die Canaleta den sehr beschwerlichen Schlussaufstieg zum Gipfel. „Man verlagert noch mal all seine Energie auf die letzten 300 Höhenmeter. Da die Luft nur noch sehr dünn ist, ist es ein ständiger Wechsel zwischen Steigen, Stehen, Durchatmen. Man sollte sich während der Pausen auch nicht hinsetzten, da man sonst nicht wieder hochkommt.“

Auf dem Gipfel

Am 16. Februar um 11:50 Uhr war es dann soweit, Sven Wolf stand gemeinsam mit vier Österreichern, zwei Deutschen und einem Rumänen auf dem Gipfel. „Zuerst konnte man es gar nicht so richtig realisieren, dass man es tatsächlich geschafft hatte. Es war kaum Wind und relativ warm. Der Gipfel ist ein großes Plateau mit einem kleinen Eisenkreuz und einen gewaltigen Blick auf die Andenkette. Wir fielen uns alle um den Hals. Wir machten Fotos und schickten Grüße nach unten. Es war ein großartiges Gefühl.“

Im Lager. Quelle: privat

Anschließend erfolgte der Abstieg zurück bis ins dritte Hochlager auf 5923 Meter, wo noch eine Nacht verbracht wurde, bevor es direkt runter ins Basislager ging. „Beim Abbau des dritten Hochlagers war es sehr windig, den Österreichern ist prompt das Zelt weggeflogen. Sie fanden es später ungefähr 200 Höhenmeter tiefer in einer Felsspalte wieder.“ Eine besondere Überraschung wartete im Basecamp. Die zurückgebliebenen Teammitglieder hatten für alle eine große Pizza organisiert. „Das war die beste Pizza, die ich jemals gegessen hatte.“

Nach Zentralasien

Und nun? Reicht dieses Abenteuer erst einmal? Nein! Bereits Ende dieses Jahres geht es zusammen mit seiner Frau auf eine abenteuerliche Reise nach Afrika. „Wir haben uns einen Allrad-Camper mit Dachzelt geliehen und wollen 16 Tage lang Namibia bereisen.“ Auch sein nächstes Bergziel geistert ihm schon durch den Kopf. Der Pik Lenin, 7135 Meter hoch, der höchste Berg der Transalai-Kette im nördlichen Teil des Pamir in Zentralasien. „Dieser Berg ist komplett vergletschert, es gibt viel Schnee und Eis.“ Eine weitere Herausforderung! Die Abenteuerlust hat Sven Wolf bereits wieder gepackt!

Von Kristin Engel